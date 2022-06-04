六都兒童接種率「雙北墊底」　大型疫苗站打氣略降「明最後一日」

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

兒童新冠疫苗上月初開始接種，中央流行疫情指揮中心今（4）日公布最新六都5~11歲兒童疫苗接種率，以台南市接種率7成最高，雙北接種率4成多墊底。指揮中心在六都開設大型接種站，連假第二日接種情況也曝光，今日總計有4066人接種，和昨天連假首日相比略降，而明天就是大型接種站提供服務的最後一天，請有需要家長把握。

中央流行疫情指揮中心6/1起在6都設置7大兒童疫苗大型接種站，分別是台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館與平鎮婦幼館、台中自然科學博物館、台南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置。

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負責該任務的指揮中心醫療應變組副組長王必勝公布今（4）日各大兒童疫苗施打站統計，台北中正紀念堂接種715人、新北板橋車站接種770人、桃園巨蛋接種377人、桃園平鎮婦幼館接種219人、台中科博館接種833人、台南圖書總館接種216人、高雄展覽館接種936人，今日7站總計接種4066人，和昨天的7802人相比略降，開站四天累計打了2萬4728人。

王必勝分析，昨天是連假第一天，可能有需要的會提早過來，今天是假期中間，可能出遊、安排行程等等，另有些縣市政府今天有安排學校施打，像是桃園，所以接種數字就會略低，至於台南雖然僅接種216人，但該市兒童疫苗接種率為六都最高，有需求的人相對沒有那麼多。

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

發言人莊人祥公布最新六都兒童新冠疫苗第一劑接種率，到昨天為止，台北市48.5％、新北市44.5％、桃園市48.9％、台中市61.3％、台南市70.9％、高雄市67.0％。

相關數據顯示中南部接種率相對高，雙北墊底。莊人祥分析，新北市目前瞭解將於6/6還有一批施打，已經向中央再索取9千劑疫苗，後續接種率應該還會上升。

王必勝表示，7大兒童接種站明天是最後一天，結束後就會撤除；莊人祥表示，每個接種站估計都有可打2000~3000人的量能，若家中有符合資格兒童但還沒接種，可以趁機會去。王必勝也提醒，接種站服務結束後，後續想要打疫苗者，就要回到醫院、部分診所還有校園接種。