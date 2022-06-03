端午節中午「打開水龍頭」　竟是最強開運招財抗瘟疫之法

▲今天中午11點快取「午時水」用來灑掃、淨身可有效驅除陰煞、對抗瘟疫，達到轉運效果。（圖／台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供）

圖、文／CTWANT

今天是農曆五月初五日「端午節」，也是一年中陽氣最旺、至陽至剛的日子，而午時（中午11點至13點）更是招好運、去霉運的最佳時刻，而當天午時接存起來的水又稱「午時水」或「純陽水」。命理專家楊登嵙教授分享自己的經歷指出，他多年前所接取的「午時水」，存放於陰涼之處，很神奇的是至今仍沒長青苔，而用午時水泡澡灑掃可有效驅除陰煞、對抗瘟疫，命理老師或法師畫符咒的墨水以硃砂加此「午時水」，趨吉避凶的效用會更好！

楊登嵙教授指出，午時水製作起來很簡單，只要在端午節當天的午時（中午11點至13點），承接湧泉、瀑布、井裡或家裡水龍頭的水，即為午時水，若能將此水置於陽光下曝曬至少30分鐘，吸收陽光的正陽能量更好。而使用午時水來招財改運也不難，以下分享幾種方法：

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一、發財水：端午節正午之時取硬幣總金額168元或268元加午時水及鹽巴少許，煮沸後冷卻，將此「發財水」及硬幣用寶特瓶等容器裝盛，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方）。

二、驅除瘟神：「五黃星」又稱「瘟神」，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。2022年「瘟神」在房子的九宮格中央位，在端午節當天中午11點至13點用碗盛午時水，取一綠色樹葉（榕樹、艾草等）沾午時水，由房子的中央位「瘟神」往大門口灑淨出去，可驅除陰煞之氣，穩定磁場，抗瘟疫。

三、淨屋：端午節當天中午11點至13點用碗盛午時水，取一綠色樹葉沾（榕樹、艾草等）午時水，由房子最內部向外灑淨，透天厝由頂樓灑淨至樓梯，然後由樓梯再灑淨至下一層樓，最後灑淨至門口，如同將髒物由內而外掃出門外，去除家裡的穢氣，提升宅運。

四、淨身：端午節當天中午11點至13點沾午時水，由頭頂、臉、脖子、胸部慢慢往下輕拍，如同拍掉身上的霉氣，趨吉避凶；若到陰氣較重的地方，像是醫院、殯儀館、火葬場等，感覺身體不適，平日亦可用此方法。

五、泡澡：端午節當天中午11點至13點一碗「午時水」加菖蒲、艾草若干，再加上一碗「陰陽水」（陰水：沒煮過的自來水或礦泉水，陽水：煮沸的熱開水），用攝氏40度左右的熱水來泡澡，可趨吉避凶，達到轉運。

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