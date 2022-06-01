北市剩245萬人！人口下滑止不住　士北、松信議員「確定各少1席」

▲台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2022年九合一大選將於11月26日登場，台北市人口數嚴重下滑，截至2月只剩下250萬4957人，若跌破250萬關卡，將減少議員席次，引發各區參選人憂心。台北市民政局1日統計，截至5月31日為止，台北市人口數扣除原住民後，區域人口數為245萬3645人，意指台北市第一選區士林北投、台北市第三選區松山信義確定各減少1席次。

根據《地方制度法》規範，直轄市區域議員名額計算方式，為直轄市人口扣掉原住民人口後，若超過200萬人口，就會從55席次算起，每10萬人口增加1席次，不得超過62席次；而台北市目前議員席次為61席行政區議員、2席原住民議員。

台北市2021年人口數據顯示，扣掉原住民人口後，約有258萬人左右，當時便預估會減少1席，其中以第一選區「士林、北投」人口下降比例最快；但截至2022年2月28日止，台北市人口數為250萬4957人，其該數字尚未扣除原住民人口，一旦扣除後，早已跌破250萬關卡，又以第三選區「松山、信義」人口下降比例最快。

依照《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，以選舉投票月（11月26日）前6個月的人口數為計算基準，意味著真正能確定席次名額的時間點為今年5月底，若屆時人口數回升，就不會有此影響。

針對5月底前的台北市人口數，台北市民政局6月1日回應，截至5月31日為止，台北市人口數為247萬599人，扣除原住民人口數後區域人口數為245萬3645人。台北市選委會副總幹事余淑(女宜)表示，中選會待內政部提供資料後，統一於8月18日進行選舉公告，包括市長、議員等席次，而北市選委會則會公告里長席次。

換言之，由於台北市人口在選舉6個月前確定低於250萬人，所以也代表著第一選區「士林、北投」與第三選區「松山、信義」確定各自減少1席，士北將從現有的13席變成12席，而松信則從現有的10席變成9席。