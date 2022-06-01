「分享照片」暗藏個資漏洞！地址、時間全都露　關鍵在「Exif」

▲隨意分享照片恐成隱私漏洞。（圖／翻攝自Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人喜歡在通訊軟體裡分享照片，但其實這樣的做暗藏曝露個資風險，讓你的隱私曝光，因此分享自身照片時需多加注意。

根據英國《太陽報》報導，民眾在網路分享照片時存在著曝露個資的風險，關鍵點在照片的「Exif」資訊（Exchangeable image file format），因為每張照片都會帶有Exif資訊，裡頭會有手機的型號、鏡頭、解析度、光圈、ISO 等拍攝資訊，甚至連拍攝時間及拍攝地點等資訊也能一覽無遺。

舉例來說，民眾在家裡的陽台拍照後，再上傳到群組分享，可能就會曝露自己的住家、GPS位址，以及當時的行蹤。

報導指出，避免個人資料外洩的最好方法，就是不要隨意和陌生人分享照片。以 iPhone為例，雖然在LINE上分享照片，這些資訊會自動消失，但若使用AirDrop或iMessage分享照片，一樣會被看到這些相關資訊。不過如果打開設置的隱私，點定位服務後找到相機，並選擇「從不」日後就不會在照片中顯示拍照地點了。

也有網友分享另一種避免個資外洩的方法，就是以第三方拍照軟體將照片美化、重新剪輯，成為一張「新照片」後再分享，就能抹去先前拍照時留下的時間地等相關資訊。