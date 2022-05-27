快訊／柯文哲曝觀察值「病毒擴散出去」　台中高雄確診追上來了　

記者陳家祥／台北報導

根據中央疫情指揮中心27日的最新統計，國內確認新增病例在今天創新高，共有9萬4808起本土病例，其中台北市9503例。對此，台北市長柯文哲預警，北北基桃大至穩定，「台中跟高雄追上來了，代表病毒擴散出去了」。柯文哲同時也透露了觀察值，他表示，若以「每10萬人口的感染人數」來看，以後各縣市的數字不會差太多。

▲▼0525台北疫情，北北基桃、台中、台南、宜蘭新增本土病例數。（圖／台北市政府提供）

柯文哲27日下午在北市防疫記者會上表示，台北市至今已約25萬人確診，意謂北市已有10％人口確診。他認為，目前全國死亡率比較高，因為確診案例跟死亡曲線落差10至11天，所以現在是反映10天前的確診數，所以死亡數還會維持一陣子。

對於全國新增確診人數創新高紀錄，柯文哲認為，以六都確診數來看，台北市排到第五，北北基桃大至穩定，而台中跟高雄追上來了，代表病毒擴散出去了，大概之後所有縣市「每10萬人口的感染人數」，數字不會差太多。

另外，柯文哲也提到，今天北市大概25萬人確診，若假設台北市人口250萬，代表北市已有10％人口確診了；依過去幾個國家經驗，峰值大多落在總人口10％，所以這跟台北差不多，「就已經過了峰值」，但下個問題是高原期要維持多久。

對於北市的疫情，柯文哲指出，目前北市12區的確診數分布蠻平均，代表病毒到處都有，而拿雙北確診數合計來看，這周比上周低，但峰值不是很陡峭，表示頻踩煞車的策略有效，確診數沒有衝來衝去。台北市估計大概維持1萬上下，雙北合計差不多3萬上下，目前醫療量能還可以應付，算是兼顧防疫還有經濟。