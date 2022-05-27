　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲曝觀察值「病毒擴散出去」　台中高雄確診追上來了　

記者陳家祥／台北報導

根據中央疫情指揮中心27日的最新統計，國內確認新增病例在今天創新高，共有9萬4808起本土病例，其中台北市9503例。對此，台北市長柯文哲預警，北北基桃大至穩定，「台中跟高雄追上來了，代表病毒擴散出去了」。柯文哲同時也透露了觀察值，他表示，若以「每10萬人口的感染人數」來看，以後各縣市的數字不會差太多。

▲▼0525台北疫情，北北基桃園、台中、台南、宜蘭新增本土病例數。（圖／台北市政府提供）

▲▼0525台北疫情，北北基桃、台中、台南、宜蘭新增本土病例數。（圖／台北市政府提供）

柯文哲27日下午在北市防疫記者會上表示，台北市至今已約25萬人確診，意謂北市已有10％人口確診。他認為，目前全國死亡率比較高，因為確診案例跟死亡曲線落差10至11天，所以現在是反映10天前的確診數，所以死亡數還會維持一陣子。

對於全國新增確診人數創新高紀錄，柯文哲認為，以六都確診數來看，台北市排到第五，北北基桃大至穩定，而台中跟高雄追上來了，代表病毒擴散出去了，大概之後所有縣市「每10萬人口的感染人數」，數字不會差太多。

另外，柯文哲也提到，今天北市大概25萬人確診，若假設台北市人口250萬，代表北市已有10％人口確診了；依過去幾個國家經驗，峰值大多落在總人口10％，所以這跟台北差不多，「就已經過了峰值」，但下個問題是高原期要維持多久。

對於北市的疫情，柯文哲指出，目前北市12區的確診數分布蠻平均，代表病毒到處都有，而拿雙北確診數合計來看，這周比上周低，但峰值不是很陡峭，表示頻踩煞車的策略有效，確診數沒有衝來衝去。台北市估計大概維持1萬上下，雙北合計差不多3萬上下，目前醫療量能還可以應付，算是兼顧防疫還有經濟。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
雨快停了！下波滯留鋒襲台時間曝
嗑完鹹水雞「舌頭刺痛→喉嚨痛」　他3天後快篩陽：生不如死
決戰日就在今夜！安珀赫德說溜嘴　「關鍵一證詞」可能害她輸官司
52歲爸爸考進郵局！主管卻想弄走他　「超扯理由」曝光
快訊／台61化學槽車翻覆　傷亡不明！僅路肩可通行
三寶害命畫面曝！　機車騎士慘成冤魂
獨／勞資協調破局！　永豐棧高層：再怎樣都會繼續營業
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇發淹水文罵林靜儀　遭陳柏惟抓包用2013年新聞照

簡舒培推北市部署唾液快篩　柯文哲曝「準確度較低」：再思考一下

兒童疫苗開打擠爆醫院惹議　新北嘆：問題在不知中央疫苗哪天到

台鐵公司條例三讀　政院承諾：會保障台鐵員工的福利和待遇

國小開打疫苗！家長想陪同卻被刁難要打滿3劑　蔡炳坤：必要規定

兒子染疫竟昏倒　柯文哲爆陳佩琪驚慌：電話都講不清楚

快訊／柯文哲曝觀察值「病毒擴散出去」　台中高雄確診追上來了　

柯文哲談柯媽傷況「摔得變成貓熊」　住加護病房2天才出院

快訊／柯文哲看中南部確診數追上北北基桃　「代表病毒擴散出去了」

快訊／北市3大車來速轉型　明起提供口服抗病毒藥物

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

邊牧犬精準拋接＋回傳球　爸看傻：狗生耽誤的球員？

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

王鴻薇發淹水文罵林靜儀　遭陳柏惟抓包用2013年新聞照

簡舒培推北市部署唾液快篩　柯文哲曝「準確度較低」：再思考一下

兒童疫苗開打擠爆醫院惹議　新北嘆：問題在不知中央疫苗哪天到

台鐵公司條例三讀　政院承諾：會保障台鐵員工的福利和待遇

國小開打疫苗！家長想陪同卻被刁難要打滿3劑　蔡炳坤：必要規定

兒子染疫竟昏倒　柯文哲爆陳佩琪驚慌：電話都講不清楚

快訊／柯文哲曝觀察值「病毒擴散出去」　台中高雄確診追上來了　

柯文哲談柯媽傷況「摔得變成貓熊」　住加護病房2天才出院

快訊／柯文哲看中南部確診數追上北北基桃　「代表病毒擴散出去了」

快訊／北市3大車來速轉型　明起提供口服抗病毒藥物

北市校外教學、畢旅6／12前仍暫緩　畢典可辦但不開放外賓

收容所一排狗只有牠面壁　志工拍「反向宣傳照」逗樂網：認養才解鎖

超正「恐攻女帝」將出獄！被關20年仍是恐怖分子象徵　出獄動向曝

3個月大浪貓被收編「昏睡叫不醒」　媽靠一招確認生命跡象

寫好歌7年「卻無法發行」　金曲歌王苦等發片時機：總有一天有機會

三商壽未實現損失62.7億！投資踩雷慘虧　擬現增私幕「找策略性投資人」

槍枝死亡已超越車禍　成美國兒童青少年「頭號死因」

房東突然「傳1訊息」給女大生！　租屋族全羨慕哭了：太幸運

「整天憋尿」加班到晚8！　阿北1舉動...讓護理師哭了：很感動

王鴻薇發淹水文罵林靜儀　遭陳柏惟抓包用2013年新聞照

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

柯文哲一家健康拉警報！大兒子確診昏倒後　柯媽傳跌倒送加護病房

快訊／新北270校下周遠距教學　畢業典禮採線上、實體辦理

腦炎奪命快到難防！鄭運鵬「目睹兒子失去意識」

快訊／北市紓困來了！砸28.5億祭9大措施

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

行政院推345.6億紓困救4大產業　約31萬勞工受惠

台灣入境日本免篩檢隔離　外交部最新說明

快訊／新北紓困方案出爐　市有不動產租金打5折、房屋稅降為2%

兒子染疫竟昏倒　柯文哲爆陳佩琪驚慌：電話都講不清楚

傳劉政鴻納民調回鍋苗栗　國民黨回應

快訊／柯文哲曝北市已10％人口確診　「已經過了峰值」

快訊／立院三讀《台鐵公司化條例》　設基金承接1484億短期債務

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

快訊／柯文哲兒子染疫昏倒失去意識　陳佩琪急打119送醫

快訊／本土+94808「4縣市病例破萬」

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

快訊／今暴增126死！本土飆9萬4808「雙創新高」

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

范植偉突PO文「都是老天鵝」！

今天開喝！手搖飲限時5天買1送1

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

安珀赫德泣訴：人人都想殺了我！

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

「陳時中1句話」PTT嗨喊日本見：就下週啦

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面