萬美玲稱鄭文燦真的做得不錯　「身段柔軟、綠營很難找到第二個他」

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

桃園市長鄭文燦任期8年將至，也讓年底市長選戰成為關注焦點，國民黨立法委員萬美玲26日受訪時就提到，在鄭文燦執政兩屆後，桃園政治板圖移動較以往不同，已經沒有鐵藍或鐵綠的板塊。鄭文燦很多地方真的做得不錯，身段非常柔軟，有很多地方值得學習。

國民黨立法委員萬美玲接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，針對民進黨桃園選情，萬美玲爆料，鄭文燦較喜歡空降人選，因為選輸了就是中央的責任，萬也分析，在鄭文燦執政兩屆後，桃園政治板圖移動較以往不同，已經沒有鐵藍或鐵綠的板塊。

對於鄭文燦執政表現，萬美玲坦言，以敵人為師，鄭文燦很多地方真的做得不錯，身段非常柔軟，有很多地方值得學習，「我們常常研究他一天有48小時，意思是鄭文燦跑行程非常勤快認真，記人本事更是了得，有一次去宗親會，他去現場可以叫出一半的人名，被喊到的人自然有親切感、光榮感。」

萬美玲指出，很多需要做人情的場合，比方說奶奶生日、嫁女兒等他都會去，這是鄭文燦很有溫度的地方，加上桃園市在升直轄市後經費預算增加近一倍，就有很多社團來找他要錢，所以很多人喜歡他。

萬美玲表示，當初第一次質詢蘇貞昌時得知，原來蘇貞昌沒有承諾鄭文燦鐵路地下化，所以鄭文燦在桃園的很多重大建設停擺，例如捷運綠線、鐵路地下化、航空城等等，八年過去到現在都沒有具體建設成果，所以桃園還是要改變，今年桃園這一仗55波，對藍綠而言都不好打。

談到蘇貞昌未答應鄭文燦鐵路地下化，萬美玲指出，這是民進黨全面執政下的問題，全面執政有時候確實很方便，但黨內有其他意見時，會避免讓中央難看，因此未必敢向中央吵、或爭取資源。

對於民眾黨桃園選情，萬美玲認為，民眾黨在桃園也是個變數，因為民眾黨目前還是以柯文哲為主軸，而柯文哲在台北市影響力比較大，桃園支持度剩多少還是未知數，所以目前民眾黨影響性還沒那麼大；反觀民進黨，相信綠營很難再找到第二個鄭文燦。

萬美玲表示，民進黨目前還未推出桃園人選，加上國民黨內比較精彩，所以大家比較聚焦在國民黨身上，張善政是張強牌，各方面能力、高度都兼具，所以國民黨等到整合完畢後，就要開始作戰。