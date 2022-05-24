獨／網美「丟魚擲茭」被肉搜！　身分曝光出面道歉

記者陳雕文／綜合報導

「好瞎！這算虐待動物吧？」一名女網友日前透過IG發現，某位網美到台中一家餐廳用餐時，竟將外頭的魚抓起，並嘻笑高喊「要擲筊」。超扯畫面引爆眾怒，大票網友紛紛直呼「太扯了，旁邊的人真的是也跟著無腦」。當時在錄影的網紅出面道歉並解釋事件經過，也提出彌補方案，「真的很抱歉，對不起」。

●爭議影片

有網友22日在Dcard上以「好瞎==這算虐待動物吧」為題發文，並轉貼某網美的IG限時動態。從影片可見，網美先是將3條魚抓在一旁的椅子上，再將手放進魚缸內盛水，並倒在魚上。

▲網美將魚重摔回魚缸內。（圖／翻攝自Dcard）

緊接著，該網美笑著高喊「要擲筊～」以雙手抓起3條魚，舉到最高點時再將魚重摔回水缸內！影片中還有另名女子拿著手機錄影，開心喊著「等一下要標我，看起來超好笑～」影片曝光後引發網友撻伐，紛紛留言，「你這篇真的可以公審10次」、「被公審還哭腰，下輩子換你變成魚啦」。

由於風波在網路上越演越烈，拍攝者吳睿學將影片刪除，並發限時動態道歉，結果「玩魚妹」雖轉發該則限動，卻又說「我虐魚，我驕傲！耶！」並嗆網友，「也不是摔你」、「丟進水裡又不是埋進土裡」再次引戰。

▲▼拍攝者吳睿學率先道歉，沒想到「玩魚妹」轉發限動後對網友開嗆。（圖／翻攝自Dcard）

●踹共

吳睿學決定出面透過媒體鏡頭再次向大眾道歉，「沒想到我拍攝的這支影片引起了軒然大波，要再次鄭重跟大家說聲抱歉，對不起！」家住北部的吳睿學解釋，「這次是我的台中友人邀請我去台中，要幫我慶生，後來我們去吃飯，過程中友人出去抽菸，我後來跟著出去，就看到友人在玩魚，當下覺得有點好笑所以就把畫面拍下，店員有來阻止，我就沒有繼續錄影，而友人也有跟店員道歉」。

▲網紅吳睿學為自己的行為向大眾道歉。（圖／記者陳雕文攝）

吳睿學反省表示，「我不該沒經過思考，就拍攝有此不良行為的影片，更不應該將此影片放到網路上，因為我的愚蠢及無知造成不良影響，真的非常抱歉！我將會去板橋動物之家擔任義工，來彌補我的過錯，也希望藉此機會回饋社會」。

▲▼外型姣好的吳睿學過去曾擔任會計，近期在因緣際會下成為網紅並簽了經紀約，未來傾向往戲劇圈發展。（圖／吳睿學提供）

●玩魚的、在旁鼓譟的網美沒打算出面

吳睿學解釋，「因為她們倆不認為自己是公眾人物，會認為，要道歉的話也是跟店家道歉，不需要對網友、大眾再多說甚麼」。

▼吳睿學澄清，自己跟友人都沒有在八大行業上班、兼差，更沒有被包養，請網友不要再隨意抹黑。（圖／翻攝自Dcard）