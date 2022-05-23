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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜確診怪他脫口罩喝咖啡　邱志偉斥胡說八道：無良的政治工作者

▲▼民進黨立委高嘉瑜23日指控，民進黨立委邱志偉在立法院議場內未戴口罩喝咖啡。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

▲民進黨立委高嘉瑜（右）指控民進黨立委邱志偉（左）在議場內未戴口罩喝咖啡。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜23日指控，民進黨立委邱志偉在立法院未戴口罩喝咖啡，「看起來是他傳染給我的嫌疑最大」，並直言邱志偉要負最大的責任。邱志偉稍早受訪時批評，高嘉瑜根本是胡說八道，為了自己的聲量，不惜出賣靈魂跟政治道德，「我覺得是一個無良、無知的政治工作者」。

高嘉瑜晚間透過影片向媒體表示，邱志偉應該要注意自身的防疫，在議場裡面不要輕易地脫口罩、喝咖啡，「否則也要提醒你身邊的人，就是坐在你旁邊的我，就因此成為受害者，現在也染疫確診」，她覺得邱志偉真的要負最大的責任。

對此，邱志偉稍早受訪時表示，當前台灣的疫情嚴峻，全民都要嚴肅面對，特別是立法委員，對於高嘉瑜指控自己傳染給她，「本人要嚴厲地譴責高嘉瑜，為了個人的聲量，不惜出賣自己的靈魂跟政治道德」。

邱志偉說明，高嘉瑜指控自己是因為服務處的助理染疫，所以才會傳染給她，但是自己的服務處助理是在5月3日確診，5月13日就復原解離、回到工作崗位，「何來我助理傳染給我、再傳給給她，胡說八道」。

邱志偉還說，高嘉瑜指控自己在議場脫口罩、喝咖啡，所以才會傳染給她，「請問高嘉瑜委員，您喝咖啡是戴口罩喝嗎」，議場內所有立委都在喝咖啡，自己也是靜靜地在位子上喝，「也沒有跟您有聊天，都是您主動來找我聊天」，這點坐在自己旁邊的立委都可以證明。

邱志偉批評，高嘉瑜向外界譴責，都是因為邱志偉脫口罩、喝咖啡，所以才傳染給她，希望高嘉瑜應該要對外界、對全國民眾公開澄清，「否則妳作為一個政治工作者，我覺得是一個無良、無知的政治工作者，太可惜了，太可惜了」。

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