7歲男童取水遭猛鱷咬頭拖下河　外婆目睹過程崩潰報警

▲7歲男童在岸邊取水時，遭鱷魚攻擊拖入河中。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

馬來西亞於21日發生一起失蹤案，一名七歲的男童莫哈末阿當米在甘榜雅布（Kpg Nyabut）附近河流取水時，遭到水中的鱷魚盯上，猛鱷以迅雷不及掩耳的速度咬住阿當米的頭部後，直接拖入水中，一旁的姊姊和外婆被嚇到說不出話。

根據《星洲日報》報導，事發於早上八點多、馬當水塘路附近的河流岸邊，阿當米與11歲及12歲的兩個姊姊，一同幫48歲的外婆到河邊取水，四人抵達岸邊時，河水正在漲潮，而潛伏於水中的鱷魚，立馬撲向阿當米，並且咬住他的頭部後，將整個人拖入水中，一旁的姊姊與外婆嚇壞立馬報警。

報導提及，阿當米的外婆至今仍在搜救現場等待孫子的身影，不過搜救隊表示，應該凶多吉少，河域水質混濁，加劇了搜救困難程度，目前已經擴大搜救範圍，從阿當米落水處，擴大方圓五公里的河面及岸邊進行搜救。

據悉，當地消防單位已派出搜救犬投入救援任務，目前救援人力也增加到陸面消防員11人、水上消防員（PPDA）3人、警方5人、民防救援隊17人、砂森林局2人、警衛團隊2人、搜救艇5艘，不過截至今（23）日早上，搜救仍毫無進展。