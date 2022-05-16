苦等1年新車到手　他才開1周「撞成廢鐵」！超慘對比瘋傳

▲ 他苦等一年終於取車，開7天就變廢鐵。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞一名男子為了買車努力工作賺錢，苦等一年後終於取車，沒想到新車才開一個星期就出事，駕車返家途中失控撞向護欄，令他當場傻住，下車一看才發現車子直接撞成廢鐵，不過他還活著已經是不幸中的大幸了。

《星洲網》報導，23歲巫裔男子阿奇夫表示，8日深夜約11時30分，他從友人住處開車返回雪蘭莪州士毛月（Semenyih）的家，途中失控撞向路邊護欄，導致他剛買的白色Toyota VIOS轎車馬上報廢，「這是我努力工作賺到的第一輛車，我等了一年才拿到，但我們的緣分才一下子而已。」

他上傳到TikTok的影片可見，他剛取車時十分開心，在車子旁張開雙臂，可見心情雀躍，但下秒畫面一切，只見原先白得發亮的新車已經慘不忍睹，不僅車頭全毀，左側也幾乎撞爛，最後被拖吊車載離，阿奇夫只能淒涼地在後方看著拖吊車前進。

阿奇夫說明，當時以時速70公里的速度行駛在最左側車道，後方一輛車突然試圖超車，從他左側高速開過，但他右方的車道也有車輛，「我被嚇到了，想試圖避免對方撞到我，結果轎車就直接失控撞向道路護欄」，那輛車則是直接揚長而去。

事發後阿奇夫太過震驚，花了幾分鐘才反應過來，趕緊拿著手機和私人物品下車，這才發現車子已經變成廢鐵，左側嚴重損毀，從車燈到後座無一倖免，但很慶幸自己還活著。儘管才剛買第一輛車就撞到報廢，他仍十分樂觀，將這場意外當作一次考驗。

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