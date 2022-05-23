BMW男酒駕害1死3重傷！下跪磕3響頭假和解　暗地脫產1800萬房

▲黃子洋（中）酒駕釀成1死3傷車禍。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，黃男被依殺人罪起訴，法院今年2月審理時，黃子洋在庭上對家屬下跪磕3個響頭道歉，也表示將交出小港區一棟價值約1800萬元的房產做為賠償之用，但被害家屬卻發現，黃男的媽媽與姊姊卻對法院的扣押聲明異議，有脫產之嫌，而法院也已對異議裁定駁回。

這起引發社會矚目的車禍發生在去年12月26日晚間7時20分，黃子洋酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，林男至今仍在積極復健，尚未上班，兩個女兒則已回到學校上課。

黃子洋在犯案後被羈押看守所，也檢察官依殺人罪將黃男起訴，今年2月15日高雄地方法院開庭時，黃子洋和被害家屬都親自出庭，黃子洋在庭上當場下跪磕3個響頭道歉，他也透過律師，表示願意將自己名下唯一一間房產的權狀交出，以利後續的賠償協調事宜，據了解，這間房屋位於小港區漢民路上，市價約1600到1800萬之間。

▲黃子洋去年酒駕肇事釀成悲劇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

被害家屬對黃男的道歉相當不滿意，痛批黃根本沒誠意，只想拼交保，而磕這個3個響頭，「死去的人就可以回來嗎？」認為這樣的道歉「根本噁心」，而黃男也在4月份被法院裁定延長羈押2個月。

在延押庭上，林男家屬就曾不滿的表示，他們為了防止黃男脫產，早在今年1月向法院申請將黃男財產假扣押，黃男也口口聲聲在法庭說要將房子抵償，且就在法庭向家屬磕頭賠不是的幾天之後，黃男卻暗中搞脫產小動作，黃男姊姊和母親就該棟房子被提出假扣押強制執行提出聲明異議。

據了解，黃男的房子目前是在出租的狀態，黃母則是癱瘓住在安養院，租金收入是用來做為黃母住院和看護的費用，黃男的母親和姊姊在異議中指出，房產是黃母所有，當初只是以「假買賣」名義將房子借給兒子貸款，但法官認為不動產登記謄本所示「黃男為房屋所有權人」，法院執行房屋查封程序並無違誤，裁定駁回黃母的聲明異議。

除了對黃家的脫產的行為相當不滿，林家也發現，黃男的房產在去年8月由黃母和房客簽約，一口氣簽5年合約，租金理當由法院假扣押，但被告竟然由房客和家屬打官司，指簽約並非和黃男簽署，不能連同租金一起扣押，而這一連串的「假和解、真脫產」小動作，都讓被害家屬的心理造成更多的壓力和傷害。