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桃園男帶小三回家！PS5紙箱「對準床」全都錄　正宮慘遭判刑

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲楊女老公帶小三回家激戰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名楊姓女子懷疑老公外遇，將針孔攝影機放到PlayStation 5（下簡稱PS5）的盒子內，錄下老公與小三的外遇影片，並將性愛過程燒錄成光碟寄給小美，被小美怒告。對此，桃園地院依妨害秘密判楊女拘役50天，可易科罰金5萬，全案可上訴。

判決書指出，楊女懷疑老公外遇，於2021年4月12日之前的某天，將錄影設備藏在PS5的箱子內，並將鏡頭正對房內的床鋪，打算錄下老公與小三的犯罪證據，最後於同年4月12日晚間9時錄到。事後，楊女將兩人的性愛畫面燒錄成光碟寄給小三，並對其提起侵害配偶權的民事損害賠償。

小三於2021年5月20日收到起訴狀及楊女光碟，氣得到警局報案提告妨害秘密。楊女到案後先否認犯行，辯稱裝設攝影鏡頭，是怕國小一、二、三年級的孩子們發生意外。

▲▼PS5缺貨。（圖／記者吳杰澄攝）

▲PS5示意圖，與本文無關。（圖／記者吳杰澄攝）

檢警勘驗發現，PS5紙箱有開挖一疑似針孔鏡頭的小洞，且紙箱內部該洞周遭均有殘膠，原紙箱擺放位置與竊錄影像方向相同，明顯為竊錄。

對此，桃園地院認為，楊女未經老公同意，擅自裝設錄影設備並藏匿於箱子中，竊錄老公跟小三的身體隱私部位，明顯侵犯告訴人的隱私，欠缺對他人隱私權的尊重，但念楊女事後坦承犯行並有悔意，因此依妨害秘密判楊女拘役50天，可易科罰金5萬，全案可上訴。

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