販毒情侶雙雙坐牢「看守所結婚」　妻剛假釋馬上提離婚

▲台中一對情侶因販毒要坐牢，因不捨對方趕忙在入獄前結婚，不過2人感情仍經不起長年分離，妻子假釋後立即向法院訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一對情侶小敏(化名)和阿財(化名)因共同販毒，各被判徒刑18年、24年。2012年入獄前2人決定結婚廝守，9年來在獄中只以書信聯繫，去年小敏獲得假釋後，立即提出離婚；仍在服監的阿財認為，他在獄中已盡力用勞力換取金錢寄給小敏，雖微薄卻是他唯一關懷妻子的方式，他不願離婚。不過台中地院認為，2人長年有夫妻之名、無夫妻之實，判准離婚。

判決書指出，小敏和阿財交往5年，因共同販賣一、二級毒品，各被處18年、24年8月徒刑，2人眼看就要分離，趕緊在2012年7月在押期間，在台中看守所結婚。直到去年10月小敏假釋出獄，以丈夫繼續服刑、難以維繫婚姻為由，向法院訴請離婚。

阿財表示，小敏才假釋短短幾個月就提出離婚，當初結婚時2人就知道未來婚姻生活是長期分離，只能以書信聯繫，但還是決議結婚，幾年來婚姻互動一直如此維持，沒發生什麼問題。自己雖在坐牢，看到小敏在信中提到什麼需求，也努力以勞力獲取有限的資源，希望能盡力滿足她，像是寄錢、信紙、貼紙等給小敏，雖不是什麼貴重的東西，卻是他唯一能關懷妻子的方法，他沒有犯任何過失，不願意離婚。

經台中地院審理，認為雙方婚後至今長達10年未曾同居生活，有夫妻之名，而無夫妻之實，阿財短期內亦無法得到假釋，夫妻感情不僅無法維繫、增進，反而日趨淡薄，非一般夫妻能忍受，判准離婚。