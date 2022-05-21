本土疫情往「中」走！陳時中：南北平穩緩降　中部微幅成長

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連2日下降，今日新增8萬4587例，各縣市分佈也略有消長。指揮中心指揮官陳時中表示，此波Omicron疫情剛開始時是雙北桃園病例最多，再來是高雄港、基隆出現群聚，但近日卻觀察到南北兩關相對平穩，甚至有下降趨勢，中部則有微幅成長。

指揮中心表示，今日新增個案分佈全台22縣市，個案分佈為新北市23,346例，台北市10,590例，桃園市10,453例，台中市7,989例，高雄市7,646例，台南市4,609例，彰化縣2,808例，新竹縣2,472例，屏東縣2,265例，宜蘭縣2,019例，基隆市1,757例，苗栗縣1,601例，新竹市1,575例，花蓮縣1,219例，雲林縣1,128例，南投縣924例，嘉義縣780例，台東縣576例，嘉義市505例，澎湖縣184例，金門縣135例，連江縣6例，相關疫情調查持續進行中。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這兩天與先前相比，疫情比較早開始的雙北、基隆、花蓮等縣市都有下降趨勢，但疫情較晚發生的高雄、屏東、台中、彰化、南投等，目前有些地方呈持平緩降，但部分中南部縣市確實有增加趨勢。

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羅一鈞表示，現在需監測中南部病例是否有大幅增加，如果疫情早發的北部與東部降幅明顯，可能就代表高峰期已過，但還要再觀察一陣子，預估週末後才能看出整體趨勢。

依據指揮中心提供資料，5/21病例增加的縣市有台中、彰化、苗栗、雲林、南投與嘉義縣、嘉義市。增幅最大的為嘉義市、南投縣與苗栗縣，分別增加了38%、26.6%與24.9％。

▲各縣市確診公布數增減。（圖／指揮中心提供）