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小四女童LINE稱爸媽腦殘人　他7點分析「寵壞小孩家庭」被推爆

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸昨日（19日）在臉書PO文感嘆，小四女兒在LINE中稱他和老婆是「腦殘人」和「雞拍人（淦」，一度掀起網友熱議。一名自稱從事兒童運動教育10年的教練在PTT發文分析，認為那些寵壞孩子的家庭有7個特點，若不想親子關係落入惡性循環，最重要的是父母要守好原則。

小四女LINE稱爸媽「腦殘人」，運動教練7點分析被推爆。（圖／翻攝自爆廢公社、PTT）

▲爸爸發現女兒在LINE裡稱爸媽為「腦殘人」和「雞拍人（淦」。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

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該名爸爸在臉書「爆廢公社」的文章中提到，女兒就讀小學四年級，他買了一台平板給女兒使用，也幫忙安裝LINE，沒想到19日凌晨無意間看到平板裡的LINE介面，他和老婆的ID居然是「腦殘人」和「雞拍人（淦」，當下感到有些驚訝和傷心，但不知道是不是女兒自己更改稱呼，「要如何和她溝通呢？」

文章公開之後，掀起許多網友熱議。一名自稱從事兒童運動教育10年的教練在PTT發文表示，那些寵壞孩子的家庭可以歸納出7個特點，分別為父母對孩子無法堅持原則、物質生活非常足夠、不太要求課業、很常讓孩子踩過紅線而不懲罰、闖禍先護孩子而不講道理、父母其中一方事業有成、不愛閱讀跟運動或沉迷虛擬世界。

原PO認為，在種環境長大的孩子就像喪屍，除了滿足生理需求會感到愉悅之外，其他感情都是零，當孩子的物質享受來得太過容易，就算父母提出合理要求也會被認為是刻意刁難，為了緩解親子關係，父母只好咬牙滿足孩子的過分要求，因此形成惡性循環；若不想變成這樣，父母教育就要守好原則，孩子從小就不能寵壞，如果已經寵壞了，單純的溝通可能沒有效果，得用點霹靂手段，畢竟被寵壞的孩子是沒辦法講道理的，要先讓孩子知道誰是老大，老實了才能開始講道理。

小四女LINE稱爸媽「腦殘人」，運動教練7點分析被推爆。（圖／翻攝自爆廢公社、PTT）

▲網友們對於原PO的分析討論相當熱烈。（圖／翻攝自PTT）

這篇文章在PTT獲得許多網友討論，大多數人認為原PO的分析有道理並留言附和，「太容易得到就不珍惜」、「同意，現在小孩真的過很爽」、「推，大部分都是父母無法堅持原則」、「言教不如身教，真的要做好榜樣」、「感謝分享，專業」、「辛苦了，你的做法都很棒，不打不罵能讓孩子聽話真的不容易」。

但也有另一派網友無法認同原PO的觀點，「不能完全認同」、「有的小孩只能用棍子，有的小孩可以講道理」、「打罵不是重點，重點是堅持原則」、「確定不是你強加的價值觀？萬一10年、20年後發現孩子的想法和你想像的不一樣怎麼辦」、「不就軍隊那一套減化拿來用？呵呵」。

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