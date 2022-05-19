加油站電擊引發大爆炸　男慘成火球「全身被煮熟」75%面積燒燙傷

▲警察在加油站電擊男子，引發爆炸。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州26歲男子巴雷托(Jean Barreto)到加油站加油時，被警察誤認是凶嫌電擊引發爆炸，導致他全身著火75%面積三度燒燙傷，整個人呈現「幾乎被煮熟」的狀態，即使已經接受多次手術，目前仍在痛苦接受治療中。

巴雷托今年2月參加完機車集會活動後，到家附近的瓦瓦加油站(Wawa gas station)加油時，被警察攔下並使用電擊槍，結果沒多久加油站便發生大爆炸，整個人慘被熊熊大火吞沒，逮捕他的警察身體一半也被燒傷。

Attorney Mark NeJame is representing Jean Barreto, the man deputies confronted. NeJame is calling for FDLE or the U.S. Justice Department to take over the investigation into the actions Osceola County deputies took that evening. https://t.co/HxZmHnx3K2 — Spectrum News 13 (@MyNews13) May 19, 2022

根據當地媒體報導，事件起源於警方曾接到民眾報案，說有一群機車惡徒用槍指著民眾，因此員警誤把剛參加完和平集會活動的巴雷托視為暴徒攔截。

事發3個月後，巴雷托近來透過律師要求州政府對事件進行調查，聲明中指出，恐怖事件造成他整個人幾乎被「活活煮熟」，全身從頭到腳75%面積都三度燒燙傷，身上幾乎沒有一塊皮膚是完好的，目前已接受過6次換膚手術，而警方使用電擊槍的行為不但魯莽、愚蠢且沒有必要。

奧西歐拉郡(Osceola County)警方坦承，員警的確有使用電擊槍，但未對外說明電擊槍與爆炸案關聯。而巴雷托律師根據消防部門之前的報告，向外界強調，爆炸事件的確是電擊槍所引起，目前州政府已對內部進行調查。