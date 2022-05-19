小凱老師帥氣登場必備神物！開箱激推絕美彩色放大片

<br>

▲日常生活不能沒有彩色放大片的小凱老師，特別在自己的YouTube頻道「KAITV」推薦愛爾康小星瞳系列彩色隱形眼鏡，大誇顏色多樣又好戴。（圖／翻攝自影片，下同）



消費中心／綜合報導

知名彩妝達人小凱老師「凱咪」常在自己的YouTube頻道「KAITV」分享各種美妝資訊，是許多人心目中的時尚大師，他也一向以身作則，堅持每次出場時一定要是帥氣好看的最佳狀態，其中的秘密武器之一就是「彩色日拋隱形眼鏡」。凱咪表示因為自己的眼白比較多，要是不笑就容易讓人感覺很嚴肅，所以只要出席活動、拍照或是拍影片時，他都一定會配戴，要是沒有彩色放大片就絕對不會露臉！而閱放大片無數的凱咪，近期收到愛爾康小星瞳系列隱形眼鏡，試戴後滿意的不得了，立刻拍影片開箱，希望分享給頻道粉絲以及跟他一樣眼白多、常被說難相處的人，讓大家可以解決困擾、一起變美。

此次凱咪開箱的是愛爾康小星瞳隱形眼鏡的夢境系列和輕奢系列，夢境系列顏色為暖楓褐、冰河灰、湖水藍；輕奢系列的顏色則有焦糖栗以及玫瑰金。凱咪先試戴了主打色「暖楓褐」跟「焦糖栗」，兩款皆是色圈直徑12.8mm，「焦糖栗就是焦糖栗子色、咖啡色偏黃的感覺；暖楓褐帶紅感一點點，像楓葉紅」；至於上眼效果，凱咪表示取名為「小星瞳」系列，顧名思義是指設計會讓眼睛裡面看起來像有星星一樣，從外圈、中間到內圈共三層，營造出三合一擬真瞳孔虹膜的漸層感，「就像星芒的漫畫感覺」，他笑說「小星瞳的設計很心機，非常的細節」，覺得這兩款很自然、效果不會太誇張，相當適合初次嘗試配戴放大片、不知從哪個顏色下手的人，或是想要低調追求日常生活感又想要有放大效果的人。

凱咪接著試戴「湖水藍」和「冰河灰」兩款，他表示自己很喜歡冷色調的彩色放大片，在拍片前就忍不住先偷偷戴過！戴上「湖水藍」的凱咪笑說「有一種異國感，很像混血兒，也很像貓咪」，更浪漫地形容眼睛像是一個小宇宙，好像藏了一顆星球，推薦給喜歡有明顯感、走性感路線的人。「冰河灰」從外圈灰色漸層至中間米棕色，搭配小星瞳特殊的星芒，三者交織顯得眼睛有神，讓凱咪直呼超級好看，笑說看著鏡子的自己忍不住心想「這哪來的小伙子」，瘋狂大讚太好看了，強烈推大家入坑冷色系的冰河灰，他自己也想要趕快入手。

最後第5款顏色「玫瑰金」，凱咪試戴後表示，雖然跟湖水藍、冰河灰一樣都是色圈直徑稍微大一點的13.2mm，但因為顏色飽和不會太金，且漸層做得很細緻，再加上保有良好的放大效果，因此上眼後整體感覺適中，不會顯得太誇張，推薦給想要追求放大又不想要顏色改變太多的人，也由於玫瑰金具份量感，凱咪認為髮色較深的人戴上能夠呈現低調奢華氛圍。

針對愛爾康Freshlook小星瞳夢境、輕奢兩系列隱形眼鏡，凱咪表示試戴感受舒適度非常好，不像是材質品質較差的隱形眼鏡，會讓眼睛有乾澀異物感，「因為（愛爾康小星瞳隱形眼鏡）是委由韓國大廠製造，所以品質不用擔心。」另外，有些人拔隱形眼鏡時老覺得卡卡的，凱咪也分享他的拆隱形眼鏡小撇步，在折取前雙手必須先洗乾淨，畫筆記重點在於要「擦乾手」使手部保持乾燥，「如果你手濕濕潤潤的話，有時候隱形眼鏡會比較不容易摘下來。」

在開箱影片的最後，凱咪總結歸納表示，愛爾康Freshlook小星瞳系列隱形眼鏡都超級無敵美，也各有適合配戴的形象，如果還是不曉得怎麼選，還可以在instagram搜尋「#彩妝師推薦隱眼」關鍵字，就能看到許多新秘和彩妝師推薦給模特兒配戴的款式。

（一）配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

（二）本器材不得逾中文仿單建議之最長配戴數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。

（三）如有不適，應立即就醫。衛署醫器輸字第034747號、衛部醫器輸字第034748號，北市衛器廣字第111020094號。