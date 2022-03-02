可以這麼幸福嗎？海昌全新彩色日拋「時尚、抗藍光一次get」隱眼族大嗨：設計也太貼心

▲心動巧克百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

▲▼每天上班盯著螢幕，下班又要看筆電、平板追劇、大玩Switch，睡前再用手機上FB、IG，發現自己每天把眼睛花在3C產品的時間已經非常高嗎？

細數起來，現代人的生活除了在上班時間緊盯電腦，下了班以後的娛樂休閒，不管是追劇、用社群軟體、玩PS或Switch甚至用電子書閱讀進修，眼睛每天接觸3C的時間高達10小時以上，容易對眼睛造成影響。然而許多人容易忽略的是，3C產品還會釋出高能量短波的「藍光」，不少眼睛專家都指出，藍光之所以容易傷眼，主要關鍵就在於它在碰到物體時容易散射。可想而知，長期使用下來容易對眼睛造成影響。全新的「百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡」就是為了維持美麗雙瞳，同時還能幫助靈魂之窗看出去的世界舒適清晰而設計。



▲「藍光」之所以讓人聽之色變，主要原因就是在於藍光屬於高能量短波，碰到物體時容易散射，會對眼睛造成影響。

看過濾藍光鏡片的眼鏡一族都知道，這種機能鏡片會有一層淡黃色設計。海昌「百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡」的設計概念就是應用「黃光和藍光為互補色」的物理光學原理，同時再以專業技術，以黃色染料做為「藍光吸收劑」，在品牌數據顯示下，最高可達到20~50％濾藍光（藍光可見光波長380~460nm）的效能。同步搭配海昌保存液一貫的PMB保濕潤澤配方、鏡片38%低含水量、抗UV材質加上BCC獨特切角設計，都是讓「百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡」抗藍光、抗紫外線之餘，戴起來更保濕舒適的秘密。

▲在海昌研發團隊的數據研究顯示下，全新濾藍光彩色鏡片最高可達到20~50％濾藍光（藍光可見光波長380~460nm）的效能。

至於少女們都期待的鏡片色彩，特別以淡黃色鏡片為延伸，選擇自然棕色系設計得毫無違和感！直徑達13.4mm的著色範圍，先從點霧狀外圈加上淺棕色中間夾層，再到深褐色彩環內圈，以相當顯色又有層次的棕色系，一層一層地讓雙眸看起來格外元氣有精神，同時還能呈現小姐姐獨有的柔和氣質感。無論是清晰視覺、藍光防護以及動人美麗，懂得精打細算的隱眼族，當然要一次全部擁有。

▲百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡的亮麗新色「心動巧克」，特別以淡黃色鏡片為延伸，自然棕色系設計讓雙眼更加柔和有神，毫無違和感！

守護每天辛勤工作的眼睛！誰說彩色鏡片只能賦予雙眸吸睛的明亮立體感、讓心情更美麗？在一片琳瑯滿目的彩色日拋市場中，再睜大眼睛、精挑細選帶有抗藍光的設計，讓每天戴上彩色日拋給自己更舒適的自信外，再讓海昌為眼睛帶來無時無刻的柔潤防護。

・配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡看得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

・本器材不得逾中文說明書建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰傷。

・如有不適，應立即就醫。

永勝光學股份有限公司新店分公司 百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡 衛部醫器製字第007149號 北衛器廣字第11102003號

