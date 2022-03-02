　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

可以這麼幸福嗎？海昌全新彩色日拋「時尚、抗藍光一次get」隱眼族大嗨：設計也太貼心

▲▼視力,靈魂之窗,藍光,傷眼,隱形眼鏡,日拋,海昌,彩色鏡片,時尚。（圖／海昌提供）

▲心動巧克百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

▲▼視力,靈魂之窗,藍光,傷眼,隱形眼鏡,日拋,海昌,彩色鏡片,時尚。（圖／海昌提供）

▲▼每天上班盯著螢幕，下班又要看筆電、平板追劇、大玩Switch，睡前再用手機上FB、IG，發現自己每天把眼睛花在3C產品的時間已經非常高嗎？

視力,靈魂之窗,藍光,傷眼,隱形眼鏡,日拋,海昌,彩色鏡片,時尚。（圖／品牌提供）

細數起來，現代人的生活除了在上班時間緊盯電腦，下了班以後的娛樂休閒，不管是追劇、用社群軟體、玩PS或Switch甚至用電子書閱讀進修，眼睛每天接觸3C的時間高達10小時以上，容易對眼睛造成影響。然而許多人容易忽略的是，3C產品還會釋出高能量短波的「藍光」，不少眼睛專家都指出，藍光之所以容易傷眼，主要關鍵就在於它在碰到物體時容易散射。可想而知，長期使用下來容易對眼睛造成影響。全新的「百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡」就是為了維持美麗雙瞳，同時還能幫助靈魂之窗看出去的世界舒適清晰而設計。

視力,靈魂之窗,藍光,傷眼,隱形眼鏡,日拋,海昌,彩色鏡片,時尚。（圖／品牌提供）

▲「藍光」之所以讓人聽之色變，主要原因就是在於藍光屬於高能量短波，碰到物體時容易散射，會對眼睛造成影響。

看過濾藍光鏡片的眼鏡一族都知道，這種機能鏡片會有一層淡黃色設計。海昌「百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡」的設計概念就是應用「黃光和藍光為互補色」的物理光學原理，同時再以專業技術，以黃色染料做為「藍光吸收劑」，在品牌數據顯示下，最高可達到20~50％濾藍光（藍光可見光波長380~460nm）的效能。同步搭配海昌保存液一貫的PMB保濕潤澤配方、鏡片38%低含水量、抗UV材質加上BCC獨特切角設計，都是讓「百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡」抗藍光、抗紫外線之餘，戴起來更保濕舒適的秘密。

▲▼視力,靈魂之窗,藍光,傷眼,隱形眼鏡,日拋,海昌,彩色鏡片,時尚。（圖／海昌提供）

▲在海昌研發團隊的數據研究顯示下，全新濾藍光彩色鏡片最高可達到20~50％濾藍光（藍光可見光波長380~460nm）的效能。

至於少女們都期待的鏡片色彩，特別以淡黃色鏡片為延伸，選擇自然棕色系設計得毫無違和感！直徑達13.4mm的著色範圍，先從點霧狀外圈加上淺棕色中間夾層，再到深褐色彩環內圈，以相當顯色又有層次的棕色系，一層一層地讓雙眸看起來格外元氣有精神，同時還能呈現小姐姐獨有的柔和氣質感。無論是清晰視覺、藍光防護以及動人美麗，懂得精打細算的隱眼族，當然要一次全部擁有。

▲▼視力,靈魂之窗,藍光,傷眼,隱形眼鏡,日拋,海昌,彩色鏡片,時尚。（圖／海昌提供）

▲百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡的亮麗新色「心動巧克」，特別以淡黃色鏡片為延伸，自然棕色系設計讓雙眼更加柔和有神，毫無違和感！

守護每天辛勤工作的眼睛！誰說彩色鏡片只能賦予雙眸吸睛的明亮立體感、讓心情更美麗？在一片琳瑯滿目的彩色日拋市場中，再睜大眼睛、精挑細選帶有抗藍光的設計，讓每天戴上彩色日拋給自己更舒適的自信外，再讓海昌為眼睛帶來無時無刻的柔潤防護。

・配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡看得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。
・本器材不得逾中文說明書建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰傷。
・如有不適，應立即就醫。
永勝光學股份有限公司新店分公司 百變濾藍光彩色日拋隱形眼鏡 衛部醫器製字第007149號 北衛器廣字第11102003號
 

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
男扛「超大碎紙機」衝急診　3指絞爛還沒拔出！醫護傻眼
烏克蘭全國抗敵　民眾「排隊領AK步槍」加入國土防衛軍
快訊／高速公路旁火警　撲滅後驚見一具男焦屍
桃園傳巨響「窗戶都在搖」　桃園警回應了
桃園多地傳「轟轟巨響」　氣象局回應了
香港今爆增5萬5353例！多名幼童病逝　醫院慘況曝
莉婭首揭「謝和弦瀕死」驚恐一幕！　差5秒人就沒
一張圖看俄羅斯民眾有多苦！　存款、薪水慘被波及

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

幫女兒複習突說「自重！」　醫師爸傻眼：連老師也這樣說

隱眼戴超過12小時！20歲妹「慘換3次角膜」　醫嘆：已達法定失明

可以這麼幸福嗎？海昌全新彩色日拋「時尚、抗藍光一次get」隱眼族大嗨：設計也太貼心

【廣編】格蘭路思「封味美學」創新線上品酒會　第二波好評再加碼

囤一波！賣場「泡麵大賞」限時開跑了　百款泡麵下殺8折還送現金券

iPhone13 Pro下殺只要3元銅板價　3／3凌晨開搶手刀準備

敲碗成真！肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

搶攻療癒商機！超市集結上百項粉紅零食　賞花露營野餐衝一波

麥當勞加1元多1件！速食店「3月優惠」快收　必勝客爽吃199元大披薩

全台共減20萬公斤！朝聖演藝圈「瘦身天王」不復胖減肥法

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

可以這麼幸福嗎？海昌全新彩色日拋「時尚、抗藍光一次get」隱眼族大嗨：設計也太貼心

【廣編】格蘭路思「封味美學」創新線上品酒會　第二波好評再加碼

囤一波！賣場「泡麵大賞」限時開跑了　百款泡麵下殺8折還送現金券

iPhone13 Pro下殺只要3元銅板價　3／3凌晨開搶手刀準備

敲碗成真！肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

搶攻療癒商機！超市集結上百項粉紅零食　賞花露營野餐衝一波

麥當勞加1元多1件！速食店「3月優惠」快收　必勝客爽吃199元大披薩

全台共減20萬公斤！朝聖演藝圈「瘦身天王」不復胖減肥法

放了6盎司牛排、大干貝！必勝客超狂「隱藏版比薩」51門市限定吃

慈濟計畫援助烏克蘭難民！證嚴看逃難人潮感慨：不知哪裡是終站

年輕人別吃甜了！3萬人研究曝：每天1杯含糖飲「大腸息肉風險增34%」

李妍瑾直播「椅子沒拉好」往後重摔！　腿大開糗露褲…關播急刪

孫藝真《三十九》暖男愛上長官夫人　手指交纏情慾床戲破尺度

蔡依林「巧手被難倒」新興趣曝光！　素顏穿深U居家服外洩渾圓美胸

長程線機組員可居家檢疫檢　但限一人一戶多數人做不到　還是要住旅館

黃偉哲談線民案「沒情緒是假的」：自己要更堅強

1歲兒餐廳哭鬧　徐佳瑩「1招解決」吐心聲：秒忘我是公眾人物

不斷更新／女主角金泰梨確診！　《二十五，二十一》拍攝中斷

驚覺男友約炮！23歲妹子放大絕「打13字群發」報復：得菜花了

台東縣府舉辦樹木修剪撫育研習　守護校園老樹

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

消費熱門新聞

「韓國發酵紅蔘益生菌」防護力UP

全台減20萬公斤朝聖不復胖減肥法

超商連8天拿鐵買1送1、美式第2杯5價喝

麥當勞加1元多1件！速食店最新優惠快收

iPhone13 Pro只要3元銅板價　3/3凌晨開搶

慈濟計畫在波蘭援助烏克蘭難民

擺脫嬸味日本造型師流行軸色穿搭

「IG男友」必備心機小道具

必勝客超狂隱藏版比薩51門市限定吃

肯德基「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

雪蟹蟹膏、辣炒豬肉變身三角飯糰了

史上最重！達美樂推1kg究極起司披薩

選擇具雙重營養鮮乳　減少孩童室內外潛藏威脅

賣場「泡麵大賞」限時開跑了！

更多熱門

相關新聞

隱形眼鏡戴不上？名醫曝「隱藏3大危機」

隱形眼鏡戴不上？名醫曝「隱藏3大危機」

不想戴著厚重眼鏡出門，許多學生、上班族會選擇便利又美觀的隱形眼鏡，但你是否曾遇過「戴不上去」的窘境？眼科名醫呂大文分析，隱形眼鏡戴不上，可能隱藏3大問題，包括戴太久、乾眼症以及選錯鏡片。呼籲國人每天盡量別戴超過8小時，適時使用人工淚液及選用合適的含水量鏡片，以免跟眼睛搶水，造成乾澀。

美麗柔順秀髮必學5大梳理技巧！搞定毛躁回頭率激增

美麗柔順秀髮必學5大梳理技巧！搞定毛躁回頭率激增

名牌起源故事　YSL與老佛爺有情場糾葛！

名牌起源故事　YSL與老佛爺有情場糾葛！

時尚KOL聊感情議題「兩性文章」是一種算計？

時尚KOL聊感情議題「兩性文章」是一種算計？

巴士司機視力漸消失　女霸氣1決定被讚爆

巴士司機視力漸消失　女霸氣1決定被讚爆

關鍵字：

視力靈魂之窗藍光傷眼隱形眼鏡日拋海昌彩色鏡片時尚

讀者迴響

熱門新聞

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

快訊／俄羅斯直升機入侵日本領空！

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

八德出現「轟～轟～巨響」　桃園人喊有感

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

莉婭首揭「謝和弦瀕死被救回」驚恐一幕！

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面