唐鳳出手了！政府「防疫信任度」被清零　蘇貞昌找她火線救援

▲民眾篩檢陽性後常等不到地方政府的確診通知釀民怨，行政院長蘇貞昌邀政委唐鳳著手解決中央與地方通報系統的時間差。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

疫情大浪來襲，政府除了祭出採檢分流、鬆綁擴大相關措施，以確保醫療量能，鎖定關注的還有確診者的心理層面，避免讓人民陷入恐慌、焦慮，失去對政府防疫的信任。本刊掌握，民眾確診後，因中央與地方的通報系統出現空窗期，許多確診者因遲遲等不到地方政府的通知而釀民怨，為此，行政院長蘇貞昌還找上了政務委員唐鳳研議解決之道。

本刊調查，目前民眾無論是透過PCR採檢確診，或快篩陽的三類對象經由醫師視訊判定確診，都有一段等待期，許多人即便已從「健保快易通」App看到自己篩檢結果陽性，卻遲遲等不到地方衛生局的確診隔離通知，於是紛紛打電話塞爆中央或地方防疫專線，又因為電話打不通而更加焦慮。

知情官員不諱言，目前確診通報流程，中央與地方有系統處理的空窗期，當PCR採檢或快篩視同確診的健保卡資料上傳疾管署後台，民眾已可從健保快易通App得知自己陽性，然而，地方政府認定確診、開立隔離通知單的依據卻是法定傳染病通報系統，疾管署在收到採檢或醫療院所上傳的健保資料後，還須核對資料、判定確診才會上傳法傳系統，因而產生時間差，即民眾明明已從App得知篩檢結果陽性，地方政府卻還抓不到法傳系統資料，無法及時通知確診者，導致後續開隔離單、確診者關懷等程序無法啟動，而埋下民怨。

▲本土確診人數持續攀升，衛福部長陳時中（中）11日赴台北榮總視察分流情形。

本刊掌握，經由綠營執政縣市團隊向中央反映，蘇貞昌14日已邀集唐鳳等人開會改善流程，決策高層表示，目前正精進後台系統及通報流程，待作業完成並通知相關衛生單位後，就能大大縮短確診者等待的空窗期，也讓地方政府能加速啟動對確診者的關懷照護。

民眾焦慮的還有買不到快篩劑。一名綠營幕僚坦言，確診人數激增，除了民眾搶買快篩，一些企業也開始要求員工必須快篩陰性才能上班，一時之間實名制快篩供不應求，而讓人民對政府的防疫信任度降低，但這就像前年口罩一樣，當快篩劑的數量逐漸到位，加上超商、超市也陸續開賣，政府有信心供需將會逐漸平衡。

對於快篩劑供應，總統蔡英文5日表示，政府在這個月將取得1億劑左右的快篩試劑，未來供應會愈來愈穩定，希望大家不要囤積，也不要過度恐慌。衛福部也表示，政府已下訂2.4億劑快篩，其中羅氏1億9,500萬劑、亞培約5,000萬劑，5月底前約可到貨1億劑。勞動部則強調，若雇主要求勞工上班前需快篩，費用應由雇主負擔。





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