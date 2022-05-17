疫情高峰倒數！單日確診上看10萬　指揮中心祭3招對抗

▲疫情洪峰將至，急診室外被排隊等待PCR採檢的人潮占滿，如何守住醫療量能是當前關鍵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本土疫情持續攀升，月底將邁入高峰，本刊調查，因應這波疫情洪峰，政府陸續祭出三大措施，包括採檢分流、鬆綁擴大，以及縮短確診後的等待期，目的除了確保醫療量能、壓低重症人數，也要強化確診者照護及關懷。

本土疫情逐漸邁入高峰期，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞14日推估，高峰可能落在本月20至30日，至於高峰期的單日確診人數，低推估約10萬人，中推估15萬人，高推估則約20萬人，截至16日單日確診尚未到達10萬人，屆時高峰單日可能會達10萬人確診。

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因應疫情洪峰來襲，政府首要之務在確保醫療量能不致潰堤，並改善確診者照護及關懷的行政流程，具體作法有三，一是採檢分流，讓醫院及急診室回歸收治中重症及其他醫療需求的任務，二是鬆綁擴大、行政減壓，從縮小匡列範圍、取消電子圍籬、鬆綁居家隔離等措施，以釋放第一線防疫人力的壓力，三是縮短民眾確診後的等待期，包括相關行政流程及等待通知的時間，以便各地方政府能及時介入關懷，緩解確診者的焦慮及恐慌。

▲避免醫院急診被篩檢人潮塞爆，中央至地方採取多項措施分流採檢人流。圖為高雄市7日起首創的「小兒快篩陽性特診」，可一次完成PCR採檢、看病、領藥。

在採檢分流方面，如何確保每日採檢量能又不增加醫院負擔是重點。儘管疫情指揮中心指揮官陳時中多次強調，PCR採檢最大量能約達22萬，當採檢量達7成左右會有瓶頸，但以目前單日確診人數約6、7萬來說，尚未到達瓶頸。不過，自4月疫情大爆發以來，確診數逐日攀升，醫院急診室篩檢站常可見等待PCR採檢的民眾大排長龍，排擠真正需要急診資源的人，已讓身處第一線的各級醫院大喊吃不消。

為此，指揮中心本月2日宣布，無症狀者須快篩陽性後才可接受PCR採檢；12日起又規定，居家隔離、居家檢疫與自主防疫等三類對象，只要快篩陽性，就可透過遠距視訊、經醫事人員確認後視為確診，目的是讓有接觸史的居隔、自主防疫者，以及有旅遊史的入境者免去PCR的確認關卡，替採檢量能減壓。

接著，總統蔡英文13日親自召開防疫諮詢會議，會中下達三大指示，除了要求持續簡化確診民眾看診流程與時程、持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資外，還拍板優先在北北基桃增設大型篩檢站，目的就是為分流採檢壓力，降低醫療院所負擔，並集中醫療資源於中重症患者照護。

此外，65歲以上長者及居隔、居檢與自主防疫者等三類對象，18日起若快篩陽性，只要經醫師評估後判定確診即可投藥，一來是盼提前介入治療，避免高風險族群轉為重症，二來同樣也能減少PCR採檢壓力。

在鬆綁擴大、行政減壓部分，政府則持續鬆綁防疫措施、縮小匡列範圍，以釋放第一線公衛及防疫人員的壓力。

▲4月以來確診人數激增，急診就診人次直線上升，中研院研究員詹大千建議醫院應開設新冠門診，分流急診壓力。

指揮中心先自4月26日起鬆綁居家隔離措施，原本與確診者密切接觸而遭匡列的民眾，從原本的「10（隔離）+7（自主健康管理）」，改為「3（隔離）+4（自主防疫）」，一來是讓人民能夠盡快恢復正常生活，二來則讓必須被電子圍籬管控的人數減少，以紓解第一線衛政、民政及警察人力需求。

後續指揮中心又縮小確診接觸者的匡列範圍，本月8日開始，確診者的密切接觸者匡列原則改為僅限同住親友，同時取消居家隔離者的電子圍籬，只留確診者及居家檢疫者仍維持電子圍籬措施。決策高層說，這波疫情爆發後，確診、居隔人數不斷攀升，許多第一線防疫人員都被綁在開立隔離單，因此才會兼顧精準防疫下，逐步縮小匡列範圍，盼解決行政塞車問題，維持第一線人力不崩潰。

不只如此，「3+4」居隔措施也繼續鬆綁，17日起改為「0+7」，打滿3劑疫苗可免居隔，但須7天自主防疫，外出須有2天內的快篩陰性證明。



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