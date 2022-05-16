　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

25歲少婦狂生5胎…婆婆「不准她吃避孕藥」原因曝光　網全傻眼

25歲少婦狂生5胎…婆婆「不准她吃避孕藥」原因曝光　網全傻眼

▲印尼有個25歲的已婚女子已經生了5胎。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

印尼一名醫務人員透露，當地有個25歲的已婚女子已經生了5胎，而她一直沒有避孕的原因，竟是因為婆婆不准她吃避孕藥，理由是「女人吃了避孕藥就不漂亮了」，消息曝光後讓眾人相當傻眼。

據新加坡《8視界》報導，印尼一名醫務人員畢艾妮（Bunga Piani）11日在TikTok發出一段影片，她表示一名年僅25歲的少婦懷孕9個月時到診所複診，這已經是她的第5胎，且當時她的第4個孩子才滿1歲；該名少婦被問到為什麼不避孕，沒想到竟是因為婆婆不准他吃避孕藥，理由是婆婆家有個「世代相傳」的說法，就是女人「吃了避孕藥就不漂亮了」，因此她才不被允許吃避孕藥。

影片曝光後，網友看到都相當驚訝，紛紛留言「好像生小孩的機器，不會累嗎？」、「天啊，我25歲還在寫論文」、「我媽媽40歲才生完3個孩子」；還有網友酸問「婆婆到底多漂亮？」也有網友擔心當地的避孕藥使用常識不普及，建議當局應該好好教育推廣。

延伸閱讀
10歲兒染疫「眼睛瞪大卻叫不醒」　著急父憶當時情景：我差點就要失去他了
疫苗、PCR全都沒有⋯北韓疫情失控如地獄　專家憂民眾被鎖家中恐餓死
狂男租跑車深夜「開下西班牙階梯」　著名古蹟受損⋯逃到機場遭逮

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」！曬合照放閃
2歲男童確診高燒亡！醫揭「致命體溫」：超過快送急診
遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

25歲少婦狂生5胎…婆婆「不准她吃避孕藥」原因曝光　網全傻眼

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

孫淡妃絕美白紗嫁10年前摯愛！　PSY獻唱祝歌「老公秀超猛舞技」

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

電視台採訪車發生擦撞　2記者攔警車離開遭網轟

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

25歲少婦狂生5胎…婆婆「不准她吃避孕藥」原因曝光　網全傻眼

50歲女徵婚「男方要有8000萬資產」！自曝優勢：貌美可愛身材好

牙醫詐領健保費！認罪歸還健保署500萬　獲緩起訴

國三生快篩陽…為閃補考「拒驗PCR」　教師：一般試場恐更危險

25歲啃老兒咬掉爸爸耳垂　法官用佛經把他勸進監獄

新家發現詭異娃娃　神祕紙條「謝謝你解放我」…一查前屋主全死光　

疫情爆發雨中現人龍等做PCR　李艷秋不捨PO照怒批政府

胡錫進：經濟觸目驚心　怎能讓北京、上海反覆封控

2男逛完西門町「峨眉停車場遭砍」　負傷逃命遇警獲救

男童爬變壓器慘成「電火球」…全身冒煙摔下　目擊者：太恐怖了

駕訓班驚見超辣女教練…「超緊迷你裙」美腿炸出　男學員：不練了

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

新奇熱門新聞

婦生5胎　婆婆「不准吃避孕藥」

夏威夷海底出現「黃磚路」　科學家驚呼：是通往亞特蘭提斯的道路！

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

世上最神秘「海浪」！屹立不搖27億年

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

靈媒警告　天文界：確實有罕見現象

這些人易遭「蚊子叮咬」！專家曝4大關鍵

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

鬼村「封門村」　偷坐太師椅會短命

捷克世界最長人行吊橋　離地95公尺

25歲男靠「搭訕女生」月賺30萬：不用長得帥

「神鬼先知」預言：2023年將爆第3次世界大戰

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！46歲長這樣

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

2歲童確診高燒亡！醫揭「恐怖體溫」：快送急診

遊民遭活活打死　2嫌1收押1聲押

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了

第二波更強！全台12縣市豪大雨警戒

輕症8大症狀　醫列必備藥物清單

全家4人「5月都在家」仍確診！　伊萊媽揭破口：躲不過

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

孫芸芸首曝天菜兒正面近照！　網：基因太強大

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面