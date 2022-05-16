25歲少婦狂生5胎…婆婆「不准她吃避孕藥」原因曝光　網全傻眼

▲印尼有個25歲的已婚女子已經生了5胎。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

印尼一名醫務人員透露，當地有個25歲的已婚女子已經生了5胎，而她一直沒有避孕的原因，竟是因為婆婆不准她吃避孕藥，理由是「女人吃了避孕藥就不漂亮了」，消息曝光後讓眾人相當傻眼。

據新加坡《8視界》報導，印尼一名醫務人員畢艾妮（Bunga Piani）11日在TikTok發出一段影片，她表示一名年僅25歲的少婦懷孕9個月時到診所複診，這已經是她的第5胎，且當時她的第4個孩子才滿1歲；該名少婦被問到為什麼不避孕，沒想到竟是因為婆婆不准他吃避孕藥，理由是婆婆家有個「世代相傳」的說法，就是女人「吃了避孕藥就不漂亮了」，因此她才不被允許吃避孕藥。

影片曝光後，網友看到都相當驚訝，紛紛留言「好像生小孩的機器，不會累嗎？」、「天啊，我25歲還在寫論文」、「我媽媽40歲才生完3個孩子」；還有網友酸問「婆婆到底多漂亮？」也有網友擔心當地的避孕藥使用常識不普及，建議當局應該好好教育推廣。

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