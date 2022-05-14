髒手探入裙喊「你毛好可愛」！色男挨告秒出櫃：我同性戀　下場曝

▲正妹遭色大叔性騷擾，崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者陳韻如／高雄報導

變態大叔阿宏（化名）到KTV參加友人的慶生會，席間見到20歲正妹小花（化名），竟色心大起，尾隨對方進廁所後，將人逼到牆角，接著伸手撫摸對方下體，並噁喊，「你的毛好可愛」。案經小花提告，阿宏卻當庭出櫃，稱自己是同性戀，不可能對小花有感覺，但不被法官採信，最高法院最終依強制猥褻罪判刑8個月。全案確定。

判決指出，剛滿20歲的小花2018年12月22日受邀到KTV參加友人的慶生會，而因她是在座年紀最小，也因此特別受人矚目，過程中也有不少人主動向她攀談，而阿宏也不例外。

沒想到的是，當小花離席去上廁所時，阿宏竟緊跟在後，還將廁所門鎖上，先是假裝跟小花閒聊後，便順勢上前抱住小花。當時小花嚇得不斷掙扎，阿宏卻越抱越緊，甚至將人逼到牆角，接著伸手撫摸小花大腿，還又探進內褲內撫摸下體，更在耳邊噁喊，「你的毛好可愛」，直到有人敲門，他才罷手離開廁所。

小花當時嚇壞跑出包廂內，並在KTV大廳哭泣，直到壽星發現她不見追到大廳詢問後，才得知此事，並且代替阿宏道歉，但小花仍越想越不舒服，最後決定到報警處理。

不過，阿宏到案後卻一秒出櫃，稱自己雖曾結過婚，小孩也已成年，離婚後交了女友，卻遭到背叛，自此踏入同志圈，並強調自己不可能對小花有感覺，更不可能做出此事。

法官審理後認為，阿宏與異性交往的時間較長，還生了2個孩子，因此對於他說自己是同性戀，對女性無興趣的說法不予採信。另外，事發當天壽星還曾傳訊告知他，「那女孩有點在意」，他還回應，「跟她說抱歉」等語，法官因此認定他的犯行，最後依強制猥褻罪判刑8個月。全案上訴到最高院，但仍遭法官駁回，全案定讞。