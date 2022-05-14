刷新數十年紀錄！烏軍擊落200俄戰機　澤倫斯基：已奪回1015定居點

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基透露，截至當地5月13日為止，烏克蘭軍方已從俄軍手中奪回了1015個被佔據的定居點，而俄羅斯也在這場戰爭中損失了近2.7萬名士兵與200架軍機，創下近幾十年來的紀錄。

綜合烏媒與CNN報導，澤倫斯基13日指出，「軍方仍在努力奪回烏克蘭被佔領的土地。我們目前已重奪1015個被佔領地區的掌控權，而單只過去24小時，烏克蘭就有6個新的定居點被收復。」。

▲澤倫斯基聲稱，烏克蘭已成功收復逾千個定居點，並成功擊落200架俄羅斯軍機。（圖／路透）

儘管外媒至今仍無法得知烏克蘭共有多少領土已落入俄軍手中，但澤倫斯基在談話中概述了烏克蘭軍方在奪回部分領土後，正積極讓相關地區的人民恢復正常生活，「我們正致力於恢復這些地區的水電供應，以及通訊、交通和社會服務。」

澤倫斯基也在13日的談話中公佈了烏克蘭軍方的最新戰況，「今天，我們擊落了俄羅斯第200架軍用飛機。這是俄羅斯近幾十年來從未有過的戰損紀錄，而且俄羅斯也損失了近2.7萬名士兵，其中許多是年輕的志願役士兵。」

此外，澤倫斯基也聲稱，俄羅斯目前共損失了3000多輛坦克、裝甲戰車、大量常規軍用車輛、直升機以及無人機。他強調，被俄軍佔領的哈爾科夫（Kharkiv）也將逐步被解放，因為「烏克蘭絕不會拋下任何同胞」。