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大陸 大陸焦點 特派現場

首套陸製深水採油樹完成安裝　衝破全球僅5間歐美公司掌握技術圍籬

▲大陸首套國產深水水下採油樹完成海底安裝。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸首套國產深水水下採油樹完成海底安裝。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首套國產化深水水下採油樹在海南鶯歌海海域完成安裝，該設備是由中國海油集團負責實施的水下油氣生產系統工程化示範項目的重要組成，象徵大陸在深水油氣開發關鍵技術裝備研製，具備成套裝備的設計建造和應用能力，此前，全球僅5間歐美公司掌握水下生產系統的設計建造技術。

▲大陸首套國產深水水下採油樹完成海底安裝。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，水下生產系統是開發深水油氣田的關鍵裝備，包括水下井口、水下採油樹、水下控制系統及水下管匯等設備。該水下生產系統將用於開發東方1-1氣田樂東平台周邊的氣藏，使用該水下生產系統的氣井每年可生產天然氣約2億方。

中國海油海南分公司總工程師劉書杰表示，此次水下生產系統應用後，較以往成本降幅約27%，「可以使既有設施周邊的油氣藏得到有效開發，更將大幅降低深水油氣開發成本，對於加快國內油氣勘探開發、提高能源自給率具有重要意義。」

一般而言，水下生產系統往往要求20年免維護，而500公尺水深環境相當於設備本體要承受50倍的大氣壓力，再加上長期承受低於6度的低溫環境和海水腐蝕，嚴苛環境條件對設備密封強度、材料承壓能力及工藝品質都是世界級的技術挑戰。

中國海油首席科學家謝玉洪表示，為攻克這一關鍵技術裝備，中國海油聯合中船集團重慶前衛等16家單位持續攻關水下生產、水下控制、水下監測等多項關鍵技術，在多年技術積累的基礎上，歷時36個月才掌握設計、製造及測試技術。

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