快訊／臥龍洞3吊屍命案真相曝　檢方認定相約自殺「無他殺嫌疑」

▲搜救隊人員將臥龍洞喪命情侶遺體運送下山。（圖／資料照片，神鷹山區搜救隊提供）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮登山秘境臥龍洞古道於今年元旦，有登山客赫然發現一具男屍吊在樹上，警方查出為范姜姓男子，爾後會同消防救難單位進行搜山，又找到郭男、王女情侶檔屍體，同樣吊掛樹上；南投地檢署檢察官經超過5個月調查，今確認無他殺嫌疑，亦無教唆或幫助他人自殺之嫌疑，將全案簽結。

據法醫解剖和警方調查結果，范姜姓男子曾於案發前2天獨自前往便利商店購買酒類，而3名死者均未罹有致命疾病，毒藥物檢驗也檢出生前飲用酒精性飲料合併鎮靜安眠藥物使用，不過血液中酒精濃度未達喪失理智或無意識之程度，鎮靜安眠藥物Zolpidem（佐沛眠）均檢出濃度超出一般治療劑量，臨床上此藥物尚無明確中毒或致死劑量，因而判定3名死者為生前以繩索縊頸，呼吸道壓迫後致肺臟氣腫變化，終因缺氧死亡。

▲埔里臥龍洞命案情侶檔遺體相驗解剖情形。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

另3名死者均僅有上下肢體表局部體表傷、顱內及體腔內均未見出血，無他人傷害之事證，頸部索溝皮膚及顯微鏡檢查，均具生前反應；范姜男頸部繩結、口中所含煙蒂生物跡證、指甲，經比對與死者相符，並無郭王姓情侶檔或他人之DNA，所著衣物也未擦損或殘留大量土壤，郭王姓情侶檔之手掌亦無摩擦繩索之痕跡，可排除范姜男遭他人吊起之可能。

至於范姜男的戴姓前女友傳遭3死者生前拿走手機、控制其行動，還稱她全身充滿「負能量」、若不處理會轉傳給家人，多次進行驅魔儀式、包括在身上綁縛並燃放鞭炮、還每次收取2萬5千元服務費等，因而對3人提告強制、恐嚇取財、傷害等罪部分，檢方指因被告均已死亡，依《刑事訴訟法》第252條第6款規定，確定不起訴處分。