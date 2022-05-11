他違規被攔謊報哥哥身分　警看「這裡少2顆」抓包通緝犯

▲他違規被攔謊報哥哥身分，警一看照片「少2顆痣？」抓包通緝犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導



高雄一名通緝犯駕車未繫安全帶，又大剌剌地開著窗戶行車，被員警發現後予以攔停，男子配合地說出身分證字號讓警方查證。不過，員警來回看著男子以及手提電腦上的照片，狐疑地問著「照片上怎麼沒有痣呢？」當場抓包他謊報哥哥證號，更進一步查出他通緝犯的身分。

9日晚間11點多鼓山分局員警巡經鼓山區九如四路與青海路口時，發現一部自小客車駕駛未繫帶安全帶，旋即趨前攔下盤查。過程中61歲的林姓男子心虛地支吾其詞，並提供哥哥的身分資料讓警方查詢，企圖矇騙。

▲林男是高雄地檢署於今年3月8日發布的妨害自由通緝犯，被警方攔查時謊報哥哥身分，臉上2顆痣讓他露餡。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警比對相片後發現，照片中林男臉上的2顆痣不見了，進一步追問時，林男還表示照片本來就會有點落差，不過，員警接著以車號查詢車主資料，照片裡的兩顆痣完全與林男相符。當場抓包男子提供哥哥的資料讓警方盤查，雖然臉型相似，但男子臉上明顯的兩顆痣卻讓他露出馬腳，果然讓男子通緝的身分現形，這才讓林男俯首認罪。

警方調查發現，林男是高雄地檢署於今年3月8日發布的妨害自由通緝犯，平常都在建築工地帶班，由於經常滿身灰塵，所以習慣開車時打開窗戶，沒想到這個習慣讓他落網了。

鼓山分局長蔡鴻文表示，民眾因案被通知到庭、起訴或判刑，應依限到案，避免落得通緝身分。警方查緝逃犯不遺餘力，捍衛司法追訴與審判效力之威信也係職責所在，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定。