朋友「已讀不回」就焦慮！心理師自剖⋯喚起被爸爸遺棄的舊傷

▲看到朋友已讀不回，就陷入了不安和焦慮。（示意圖／pixabay）

文／馮以量

摘自／寶瓶文化《你背負了誰的傷》

說實話，我真的很受不了已讀不回訊息這件事。一旦我交代別人事情，或者向別人詢問問題時，對方看了我的訊息之後，已讀不回，這舉動總是會勾起我內心劇場很多神經質的自我對白：

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「看到了吧？你是不重要的，馮以量。」

「看來，他不怎麼喜歡我。」

「啊？！我得罪了他嗎？什麼時候⋯⋯不是吧？！」

「太過分了，我已經等了三天，再不回應，我和你絕交！」

「這人做事真不可靠！他不喜歡我？我才不喜歡他呢！」

有時候，我向我的姊姊抱怨，她反而說：「嘿，你不要這麼神經質好嗎？不要以為大家都很有空，把所有時間都拿來陪著你，好不好？大家都很忙的。」

其實對於已讀不回，我會感覺到如此沒有安全感，全是因為小時候遇過一件事而受創。那就是我爸爸不見了，一聲不響地離開我們家，沒有交代、沒有回應、沒有消息。

已讀不回真的只是小事。其實我真正最受不了的是——我的爸爸不見了，而我被遺棄了。

要不是自己不斷地探索生命，說實話，為何別人一個簡單的已讀不回行為，居然可以挑起我如此波動的不安全感，這真的很令人費解。

所以我特別能體諒有些親友，有時候在我眼裡只是區區一件小事，居然可以掀開他們如此激動的情緒。我相信在那背後，一定是被許多過去還未消化好的往事而牽動著。

【十歲的我，被爸爸遺棄了】

那一年，我才十歲。那天，放學後的我發現爸爸不見了。我問母親：「為什麼爸爸不見了？」 母親支支吾吾地回應著不明確及不明朗的答案，我唯有靠自己從蛛絲馬跡裡尋找答案。

最後，透過姑姑們在客廳裡的一片謾罵及羞辱我爸爸的話語裡，才知道他欠了高利貸一筆巨款，無法還清。他懼怕高利貸來追殺，自己走投無路，唯有逃之夭夭。

由於他把爺爺的家族生意也賭垮了，雜貨店被迫要關門，我的家人們有著說不出的怒氣。那怒氣，也直接影響了我。其實在那一刻，我是吸收了這些憤怒所帶來的身教──直到我長大後，每每感受到被遺棄、被不重視、被不理睬時，我都特別的憤怒。

「我被爸爸遺棄了」，這是年幼的我在那一年的解讀。

那一聲不響、一句話都沒有交代，就像那些已讀不回的無聲無息，讓我覺得是我的生命完全被父親遺棄了。在他的眼裡，我們的生命居然是如此低賤、不重要。為了保住他自己的命，他可以把妻兒的性命棄之不顧，任由高利貸來到我們家，威脅我們。

被遺棄，這很傷。

【對方沒回訊息，為何引爆我的焦慮？】

自此之後，我無法忍受我在乎的人不理睬我。心裡彷彿就是有一個黑洞，一直填不滿，無論放多少關愛進去，都會被吸得光光。在親密關係裡，擔心會被遺棄，非常沒有安全感。

我所在乎的人只要稍微慢一些回應我，或者沒有回應我，或者音訊全無，這都是我最受不了的事。前提是這個人在我心中是有其重量的。其他的人沒有這種依附關係，對我起不了任何影響。

我知道自己無法擺脫這樣的人生腳本。其實我很清楚爸爸離開這件事已經發生多年，也沒有其他的人說要遺棄我；即使別人遺棄我，如今的我也有足夠的內在資源去面對。可惜，過去那童年的情緒無法被甩脫，使我非常沒有安全感，非常焦慮。

有那麼一天，我約了老朋友吃晚餐。從早上寄出去的簡訊，一直到傍晚都沒有回應。打電話聯絡了幾次，到了晚上六點，還是音訊全無。一股黑色的能量籠罩著我，讓我渾身不舒服。很自然地，內心自然啟動了自我對話的劇場。

我不停地問自己：「為什麼你這麼焦慮？」

「我不知道為什麼我這麼焦慮。」我聽見自己回答。

▲「那已經是很久以前的事情了啊！我的頭腦很不明白為何這份焦慮還是緊隨在身。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這種焦慮的感覺很熟悉。不全是因為朋友沒有回應，而是因為我的父親遺棄了我——可是，那已經是很久以前的事情了啊！

我的頭腦很不明白為何這份焦慮還是緊隨在身。有時候，甚至很討厭自己讓負面的情緒如此放肆。然而事實是那被遺棄的孤單及自憐，不管我怎麼想辦法要把它甩掉，卻還是甩不掉。

過去，我討厭這種感覺。但如今的我知道自己沒有辦法努力什麼，唯有臣服於這份感覺。我知道它時而會來，也終究會走。

那天傍晚，我穿上球鞋，出門去跑步，到處亂跑。因為我不要待在家裡，讓自己沉溺於焦慮及不安全感裡。

直到大汗淋漓時，我告訴自己：

「在黑洞裡，為自己加一點光吧！其實我什麼也不缺。我看到了自己的不安全感，是如此的真實。你這個沒有安全感的小小馮以量，我沒有說我要遺棄你。小小的以量，我沒有說過要遺棄你。不管你是多麼不好、不開心的馮以量，我都會陪著你。」

既然拿不走黑暗，就在黑暗裡加點光吧。

既然拿不走受傷，就在受傷裡加點愛吧。

當下的我就繼續跑、繼續跑；微笑著繼續跑；微笑著持續跑了一個小時。到最後，連微笑也沒有了，只剩下不焦慮、不愉悅的平靜。

我沒有辦法改變已發生的過去，不過，沒有人說我不可以照顧過去那個受傷的自己。那被父親遺棄一整個童年時光的自己，辛苦了。

【承諾自己：不遺棄自己，不嫌棄自己】

回到家後，打開手機，看到有朋友的未接來電及簡訊。文字寫著：「抱歉，今天開會開了一整天，現在才有時間回電。很忙，抱歉。吃宵夜，任何時間。」

結果我們吃了一頓宵夜，而非晚餐。雖然他還是為此道歉，但我沒有去解釋什麼，只是笑笑地帶過。我們聊到深夜才離開。



過去的我一定不會再去吃宵夜，我一定會折磨對方，也折磨自己。我肯定會在簡訊裡回應一些尖酸刻薄的話語之後，開始自己生悶氣好幾週，直到氣消了，又再去聯繫老朋友。可是，我知道生命的成長不可以停在這裡。

我總不能把對於爸爸多年前遺棄我的憤怒，丟在任何人身上；也不可以把失去爸爸的哀傷，在他面前宣洩。要是這樣做，我想我一定是瘋了。以前的我就是個瘋子，自己親手去破壞身邊的重要關係。現在，我不再如此。

真的不干老朋友的事，全是我的人生腳本的事。我把一件看起來簡單得不行的小事，不小心與過去的創傷重疊了，演變成複雜無比。

我深信每個小孩都渴望能被父母擁有著。遭父母嫌棄或被父母遺忘，是小孩最懼怕的事情之一。為了能被父母擁有著，有些孩子需要生病、需要變壞、需要成績很好、需要很聽話等等。每個小孩都會使盡自身的法寶，只為了得到父母的關愛及注意。

孩子會透過他有限的能力來測試父母的反應。一旦某個行為能得到爸媽的關愛、怒罵或者有任何的反應，他們就會不斷地重複那個行為，只為了證明自己是被父母愛著的。遭到父母怒罵雖然不是關愛，可是至少好過被冷漠、被嫌棄、被遺忘。

直到我們長大後，依然會擔心自己被他人嫌棄及遺忘。所以，要是我們在哪裡卡住，就在哪裡「停、看、聽」一下，去消化當初那些畫面裡的人、事、物，所帶來的故事。你會逐漸發現，要是我們決定承諾自己：不遺棄自己，不嫌棄自己，其實外在環境的許多人、事、物，都無法再激起你任何的懼怕及焦慮。

那一夜在入睡前，我關上燈，給自己一個微笑。而內心黑洞的那一束光，我願它常被點亮著。愛自己，是人生道路的大功課。請把那個受傷的自己給照顧好，畢竟我們都值得自己去疼愛，不再被自己遺棄。

★本文摘自寶瓶文化《你背負了誰的傷：從家庭的原生三角關係，療癒代際傷害》，作者馮以量，馬來西亞家庭關懷及家族治療推手。「我終於明白了，我是我，爸爸是爸爸，媽媽是媽媽，我們手中有屬於自己的關係線，擁有各自的命運，沒有人該背負其他任何人的生命而活著。未曾消化的童年傷害，被我們不自覺地內化、複製，甚至傳下去；但現在你看見了，你知道自己的選擇，可以和父母選擇的不一樣。」