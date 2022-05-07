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相信有超前部屬！黃珊珊看「民眾買不到快篩」：這不是共存是棄守

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤6日下午召開北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市副市長黃珊珊7日在台北市疫情記者會上表示，民眾都相信中央有超前部屬，也相信未來會有痛苦的過渡期，但一定要有「武器」快篩試劑對抗，如今卻連武器都沒有，「如果連基本武器都沒有，基本的盾牌都沒有，這不是共存，這是棄守，甚至是投降」。

針對記者提問「民眾認為中央應該貼近前線以了解狀況」，黃珊珊表示，她每天都在第一線，因此知道目前民眾遇到的困境，包括人民在排隊、人民很恐慌、藥師很辛苦，以及醫護人員更辛苦

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她說，大家都相信中央有超前部署，也相信走向共存會經歷痛苦過渡期，但走向共存時最重要的是要幫大家準備武器，「病毒是無形的，我們要幫大家準備一個盾牌，至少每個人都有一個快篩試劑」，「如果我們連基本武器都沒有，基本的盾牌都沒有，這不是共存，這樣的情況是棄守，甚至是投降」。

▲▼ 台灣民眾到藥局購買快篩試劑。（圖／路透）

▲每天都有大批民眾在藥房前排隊購買快篩試劑。（示意圖／路透）

黃珊珊表示，總統、衛福部長官都有聽到人民的聲音，但希望可以幫大家爭取更多快篩試劑。然而，台北訂購了很多快篩試劑，卻常在出貨時常被中央徵用，但實名制的數量卻沒因此增加，很多企業經常打電話說員工確診買不到快篩，「台灣應該是一個很開放自由的市場，如果能讓國際上很多快篩進口，包括民間企業、包括地方政府都可以採購，用自由的機制找到自己的武器」。

黃珊珊向中央喊話，希望中央可以聽見人民及地方政府的聲音，提供足夠的武器給人民對抗疫情，才不會在遇到狀況時慌張，「中央可以到藥房門口看看，就知道人民在生什麼氣。」

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