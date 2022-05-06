快訊／30多歲男染疫亡　家中昏迷急救無效「死後才確診」

▲指揮中心記者會，醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增3萬6168例本土個案，且新增通報87例中重症，且確認10例重症死亡，其中1人為僅有30多歲男性，被人發現家中昏迷，送醫急救無效採檢陽性，死後才確診。

指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例20萬6134 人，當中有20萬5597人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積537例，當中467人中症、70人重症，重症中有43死。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日重症有11例屬於新增，當中6例死亡，死亡個案還有4人原通報中症轉重症，總計10人死亡。

死亡個案中最年輕僅有30多歲男性，本身有泌尿道結石慢性病史，沒打疫苗，死因為COVID-19合併急性呼吸衰竭，被人發現家中昏迷，送醫急救無效採檢陽性，死後確診。

羅一鈞說，另外9案死亡個案為60~90歲，本身有癌症轉移病史，有些合併糖尿病、心血管疾病，染疫後有呼吸衰竭、敗血症等情況；另有部分是因為跌倒外傷引起腦硬膜下出血，還有1人因心肌梗塞急救無效死亡，不過都有驗出新冠病毒，感染列為死因不過並非主要死因；個案當中6人簽署DNR(不施行心肺復甦術)。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症個案統計。（圖／指揮中心提供）