快訊／190家社區診所加入PCR採檢！指揮中心公布名單

記者嚴云岑／台北報導

台灣本土疫情嚴峻，為紓緩醫院PCR採檢壓力，基層診所也預計加入採檢行列。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前登記有意願的有437家，初步媒合190家參與，名單已公佈於疾管署網站。請民眾前往上述診所之前，先以電話預約聯繫。其餘有意願且已提出申請之診所，也由聯合會及學會協助媒合檢驗機構，將於完成整備作業後，納入下一波公布名單。

為維持醫療和採檢相關量能，指揮中心昨公布「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」對象使用家用快篩檢測陽性，不需出門做PCR，只要經醫事人員遠距視訊確認，就認定為確診個案，原本政策為公布即實施，但因需修改法傳系統，延至5/12上路。

陳時中說，修訂定義是為了減少民眾為了確認是否確診，外出造成的風險，若民眾或衛生局對快篩陽性未有共識或有疑義，可通知衛生局安排採檢。

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另外，日前基層醫師公會也表示基層診所可以加入PCR採檢，陳時中昨表示，目前登記有意願的有437家，但因為有和實驗室相關合約問題，初步媒合190家參與，剩下有意願的會陸續媒合中。疾管署在記者會前也將名單公告上網，截至今（6）日止，共增加190家診所參與，民眾可上「COVID-19全國指定採檢院所」查詢。

▲指揮中心5/6宣布190家診所加入PCR採檢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心提醒，民眾如自覺有風險且出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等相關症狀，或抗原快篩(含家用快篩)陽性時，請佩戴醫用口罩，就近前往指定社區採檢院所，由醫師評估進行PCR核酸檢驗。

當出現COVID-19警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、心跳超過100次/分鐘(無發燒時)、無法進食喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少等嚴重症狀時，建議儘速前往醫院急診就醫。指揮中心將持續擴充採檢量能，強化採檢分流，以兼顧民眾檢驗需求及保全醫療量能。