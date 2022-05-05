一圖秒懂2款口服藥差異！已有1415人用　「未滿18歲只能吃這款」

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情暴增，截至5/4已有8萬1706人居家照護，指揮中心放寬口服抗病毒藥物使用對象，居家照護者符合14類對象，經醫師評估後就可由57家核心藥局發藥。指揮中心統計，目前兩類口服藥物共使用1415人份，未滿18歲者僅能服用Paxlovid，未來也會對中央集檢所高風險者投藥，使用人數應該會快速增加。

指揮中心購得的口服藥物分別為默沙東「莫納皮拉韋」與輝瑞「Paxlovid」，指揮中心今日上午已將2萬份Paxlovid發配到全台57家核心藥局，14類對象可以在居家照護期間取得抗病毒藥物。羅一鈞表示，採居照護的居家個案，可運用「健康益友」APP聯繫看診，若醫師開立處方箋，協助送藥的1900藥局將可跟核心藥局領藥送到府。

指揮中心表示，Paxlovid適用對象為12歲以上、體重大於等於40公斤，未使用氧氣且發病在5天內，並符合癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI大於等於30、影響免疫功能疾病、年齡大於等於65歲等任何一項條件。

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羅一鈞另提到，近期也有觀察到網路上有販售或兜售口服抗病毒藥物網站，但國內口服抗病毒藥物都是由指揮中心採購、食藥署授權，並沒有所謂線上藥局，網路販售已嚴重違反藥事法，民眾在網路上買到的都是偽藥，需要特別留意以免造成身體危害。