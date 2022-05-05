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高登規模小拿快篩標案惹議　陳時中再解釋：不想用規格綁標

▲▼指揮中心5/5記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/5記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心緊急採購快篩，當中提供1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」遭國民黨質疑是資本額200萬的小吃店變身，可能涉及圖利特定廠商。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日特別針對緊急採購進行說明，本次是以時間限制必須屢約進行規範，也沒有設定限量，如果時間到沒有交貨，會從千分之一開始向上累積處分；也是避免設定一定規格變成綁標，盡量開放比較好。

國民黨立法院黨團4日踢爆，指揮中心購買快篩試劑，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，質疑「中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」高登環球生醫4日晚間發表聲明否認相關質疑，並宣布棄標。

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陳時中今（5）日上午受訪強調此為「政治干預商業」，並透露5月中以前原本有1700萬份快篩可供國人使用，現在要另外找了。下午疫情記者會他接續說明，4月28日曾針對10家公司進行調查，當時收到是6830萬劑，4/29我方發文請對方把確實劑量和交貨時間報出來，當時統計是5270萬劑，「昨天下午開標，大家就知道少了一家」變成3570萬劑。

陳時中在記者會結束前特別再次說明，緊急採購當初僅有要求三個條件，包含手上食藥署核准的專案輸入許可、效期要達到6月，並且要求在5/31前屢約，如果沒有交貨，會從千分之一，一直向上累積的處分。

陳時中表示，相關管制已經足以確保交貨，避免承受應到貨沒有到貨的損失，有立委質疑該業者規模小參與投標，他說，設一定規模是擔心屢約能力問題，「我不太喜歡這樣畫格子，很容易歸變成綁標，盡量開放比較好」。

陳時中解釋，這次沒有限量，只要5/31之前的數量都交來，我們都會買，和公司規模大小就無影響，加上處分條約，總供應量不會因為屢約問題造成政府損失。

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