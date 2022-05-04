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桃園市圖新總館主題展　BOOK思議嘉年華5／7平鎮分館登場

▲桃園BOOK思議嘉年華平鎮分館登場。（圖／市圖提供）

▲桃園BOOK思議嘉年華平鎮分館登場。（圖／資料照／市圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立圖書館新總館開幕在即，為讓各界認識市圖新總館，市圖於本週六( 7日)假平鎮分館舉辦「樂遊桃園BOOK思議嘉年華」活動，邀請知名作家蔡詩萍演講及新建總館主題展，向桃園市民呈現新總館面貌；另外，還有文青音樂會、說故事劇場、名人分享會及閱讀文創市集等一系列精彩豐富的活動，愛書人千萬不要錯過！

▲桃園BOOK思議嘉年華平鎮分館登場。（圖／市圖提供）

市立圖書館姚敦明館長4日表示，新總館即將於10月15日開幕，不但是全國面積最大的圖書館，也將會是閱讀與藝文的全新園區，為了讓民眾更能認識新總館的面貌，圖書館特與獨立書店、創意攤主、藝文團體共同合作舉辦「樂遊桃園BOOK思議嘉年華」，希望透過該活動打破民眾對於「閱讀」的想像，將靜態閱讀活動昇華為動態嘉年華慶典，以更熱鬧歡樂的方式呈現閱讀的美好。

5月7日活動當日除了有與新建總館相關的介紹與闖關體驗遊戲外，還有獨立書店和文創商品攤位，並規劃2場生動有趣的書香故事劇場及邀請民歌歌手古勝中，及創作歌手鍾傑現場進行吉他彈唱。另外作家兼媒體人蔡詩萍將於下午進行名人讀書分享會，因為活動當日時逢溫馨5月，現場更有母親節相關贈禮，歡迎全家一起到活動現場同樂，拿精美小禮物一起享受書香味。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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