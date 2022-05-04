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23歲女重劃區工地內散心　竟「直墜2m深排水溝」拿手機報警得救

▲▼警消在排水溝內發現胡女，並將她送醫治療後無大礙。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消在排水溝內發現胡女，並協助她送醫治療。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

新北市新莊區一名23歲胡姓女子因人際關係受挫，3日晚間10時許，獨自一人到重劃區，新樹路附近的工地裡散心，但該處沒有路燈，胡女不慎踩空，掉進約2公尺深的水溝內，胡女無法爬出，只好拿出手機報警求助。警消用手機定位，協同轄區警方，經地毯式搜索後約1小時成功找到胡女，所幸送醫並無大礙。

▲▼警消在排水溝內發現胡女，並將她送醫治療後無大礙。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警消在排水溝內發現胡女，並將她送醫治療後無大礙。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警消在排水溝內發現胡女，並將她送醫治療後無大礙。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消出動各式救災車輛及救難人員，經地毯式搜索後成功發現胡女，並將她救出送醫。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，胡女事發前，因感到被周遭的朋友冷漠導致心情不佳，獨自一人走到塭仔圳重劃區，到新樹路一帶工地散心，但該地地面崎嶇且沒有照明設施，胡女一不小心踩入直徑約1公尺的大洞，掉進約2公尺深的排水溝。胡女試圖掙扎爬起，但最後仍體力耗盡，只好報警求救。

新北市消防局第二大隊組長楊國杉表示，警消晚間10時41分獲報，出動9輛各式救災車輛、36名警消，經約1個小時的搜索後，在排水溝附近聽到胡女微弱的呼救聲，進而發現她的受困地點，由於水溝內水深及腰，警消動用救助器材協助胡女脫困，所幸送醫後並無大礙。

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