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嘉義優質鳳梨現採鮮切　北上銷售現場品嘗香甜多汁

▲▼ 嘉義鳳梨北上銷售。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼銷量全台第三量全台第三。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣是鳳梨的故鄉，現在進入盛產期，處處可見農民在田間辛勤工作的採收潮。嘉義縣政府4月30日-5月1日將北上台北市圓山花博市集，提供現採的鮮切鳳梨，讓北部消費者優先品嚐嘉義鳳梨香甜、多汁的天然好滋味。

嘉義縣鳳梨產區主要集中在民雄、大林、中埔、新港和竹崎等鄉鎮，全縣栽培面積1,550公頃，高居全國第三。素有鳳梨故鄉美譽的民雄鄉，是嘉義縣最大的鳳梨產地，栽培面積逾全縣一半約800公頃，排名全國種植面積前四名，因位處北迴歸線地理位置、微酸性的紅質土壤和日夜溫差大的氣候環境等優勢，栽培的鳳梨品種高居全國之冠。

▲▼ 嘉義鳳梨北上銷售。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣鳳梨產季從4月的金鑽鳳梨開始採收，5月玉蘭花鳳梨登場，緊接著6月的西瓜鳳梨和7月的牛奶鳳梨也將陸續成熟採收，鮮食鳳梨產季直到9月初，各項品種又以金鑽鳳梨的產期最長，從4月到7月都吃得到。

▲▼ 嘉義鳳梨北上銷售。（圖／嘉義縣政府提供）

疫情期間，除了施打疫苗增強保護力，多吃天然的食物也能有效強化人體免疫力。鳳梨富含膳食纖維、酵素、維他命C、E、B1等抗氧化物質，是兼具營養與美味的優質食物，能有效強化身體免疫力。

當季農產品價格最親民，風味最佳，嘉義縣北上提供品嚐的鳳梨品種，就是現在盛產的金鑽鳳梨，歡迎北部消費者 4/30-5/1前往台北圓山花博市集嘉義縣政府的攤位，免費品嚐每弓限量的嘉義鳳梨，一起儲備免疫系統的戰鬥力，為健康加油。

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