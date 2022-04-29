北市批「將帥無能累死三軍」！陳時中2點反駁：我不知道有啥問題

▲指揮中心4/29記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

近期準備展開兒童接種莫德納疫苗，指揮中心指揮官陳時中昨日傍晚宣布和輝瑞BNT完成簽約，恐怕影響家長接種意願，台北市副市長蔡炳坤昨晚間批評，「將帥無能，累死三軍」。陳時中今日反駁，認為此說法並不恰當，完成簽約第一時間和外界報告「我不知道有啥問題」。

北市預計5月5日替台北市國小學生開始接種莫德納疫苗，但衛福部長陳時中傍晚就說，已經和輝瑞BNT完成簽約，包括220萬劑兒童疫苗和180萬劑成人疫苗，首批預計5月中可抵台。蔡炳坤昨晚表示，面對這樣的變數，是不是要暫緩莫德納疫苗接種規劃，等兒童劑型BNT來了再重新規劃接種？套句話說「將帥無能，累死三軍」，「用在這次兒童疫苗接種的政策決定，剛好而已！」

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陳時中回應，這樣的講法不是很恰當，第一、任何一個疫苗要讓學生接種，就是有調查意願的程序在，即使是醫院裡面打也一樣，不管是BNT、莫德納甚至高端，不同疫苗都有不同的同意書，學校裡面統一作業效率比較高。

第二、BNT完成簽約，第一個時間就是跟大家報告，如果拖了兩個月再說，那才是有問題，「第一時間報告我不知道有啥問題」；而且疫苗是早打早好，BNT比較晚來，要打莫德納還要等BNT到，這也沒道理。

陳時中強調，病毒這東西我只得很清楚，整體疫情理我們共同敵人是病毒，不要互相責怪，折損我們自己對病毒的戰力，對疫情控制也是不利的。