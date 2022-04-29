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高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「只有她沒笑」3000人嚇傻

▲▼高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「她沒笑」3000人嚇傻。（圖／翻攝靈異公社）

▲原PO過去與朋友烤肉時拍照，輸入到電腦內才發現拍到奇怪的東西。（圖／翻攝靈異公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

好可怕！一名男網友分享高中時期跟朋友烤肉，意外拍到的靈異照片，由於畫面太過明顯，他也直呼這是他一輩子都忘不掉的照片。該文PO出後吸引3800多人按讚朝聖，「放大後，三字經就出來了」。

該名男網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，他10多年前跟8、9個高中好友去高雄某駕訓班附近的空地烤肉、放煙火，並用當時280萬畫素的Sony手機拍照，卻意外紀錄到可怕的畫面，「最後拍了張照留念，321拍下去的時候大家笑場了，但是後來我們發現照片裡有一個人沒有笑場」，「畫面稍模糊，但是是我一輩子忘不掉的照片」。

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照片顯示，8名男高中生正在漆黑哦環境中開懷笑著聊天，但照片右上方卻出現白霧的臉。而這張慘白的巨臉可以看到碩大的雙眼直盯鏡頭，五官也非常明顯，讓人莫名感到恐懼。

▲▼高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「她沒笑」3000人嚇傻。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼照片右上方拍攝到明顯的五官。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「她沒笑」3000人嚇傻。（圖／翻攝靈異公社）

原PO表示，他們烤肉玩回去，將照片上傳到無名小站才發現右上角有臉，「用電腦看會更明顯」，「當年沒有太多修圖技術，何況是用那種200萬畫素拍的，當年第一次看到這張照片就是長這樣了」。

網友看完紛紛留言，「在瞪人欸」、「坦白說我有嚇一跳，心臟跳了一下」、「調亮整個快被嚇死，這大概是有史以來看過最毛的」、「頭也太大了吧，像隱形外星人」、「有夠可怕」、「晚上要開燈睡覺了啦」、「湯瑪士小火車！？」「手機的相機越進步 這種照片也越來越少，你們有頭緒嗎」。

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