疫情燒澎湖校園「親友來訪住家中」　兄妹檔確診...家族已4人染疫

記者／陳洋報導

澎湖海事水產高級職業學校及澎南國中昨各有一名學生確診，其中澎南國中昨晚臨時接到縣府教育處通知，今（27）日起全校先行停止實體上課7天，並改採用線上教學。

▲澎南國中教師昨緊急清消教室 。（圖／翻攝自校長藍淞地臉書）



澎水及澎南國中兩名確診者是一對兄妹，因與昨天新增確診案30及31這一對母子是親戚，互動密切而被匡列採檢，在昨晚10時確認染疫。

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案31是37歲母親，因孩子PCR陽性，故同時採檢確診，Ct值13.8，與第30案1歲嬰，日前已收治三總澎湖分院負壓隔離病房。

▲澎南國中教師昨緊急清消教室 。（圖／翻攝自校長藍淞地臉書）

澎南國中校長藍淞地昨深夜11時25分，在臉書說明始末。他說，學校是昨第二節課(約上午9:30)左右，臨時接獲就讀8年級(國二)的2位互為姻親關係的女同學之一家長電話通知。稱其台灣本島返澎旅遊的親友(自4月23日週六返澎居住於其中之一同學家中)，於4月25日週一深夜發燒就醫，經PCR確診為陽性，因此，同住家人要居家自主健康管理，並等候疫調是否匡列為「密切接觸者」。

但很遺憾，在同一日的晚間8:40左右，校長接獲學校校護通知，2名學生之一，於晚間快篩轉為為陽性 ， 並由救護車送往三總澎湖分院進行PCR檢測，並於晚間10:00 確診陽性。

▲縣府一早派員前往澎南國中清消環境 。（圖／澎湖縣政府提供）

教育處處長蘇啟昌表示，為使疫情不影響學生學習，特別於去年4月29日辦理多場「防疫不停學-數位平台好簡單」研習，讓各校師生都能有效運用遠距教學系統並強化學校建置線上系統使用能力，並於去年5月19日至學期結束，為配合中央政策因應疫情停課，本縣國中小皆已全面實施遠距教學，學校及教師並完成所有準備及實施，有了往年經驗，相信校方在面對疫情已經做好準備。

教育處指出，隨時因應疫情變化召開防疫會議討論並因應，並於今日(4月27日)上午召開國中小校長及幼兒園園長防疫視訊會議，將所有最新防疫注意事項跟學校說明與討論，請各校做好各項準備與因應。教育處將持續關心學校師生健康情況，並依據中央流行疫情指揮中心及教育部規定事項積極辦理相關防疫事宜。