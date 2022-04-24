吸菸者染疫易重症！指揮中心納「高風險因子」：可放寬使用口服藥物

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，國內會依照患者病況提供藥物，而針對重症高風險因子，中央流行疫情指揮中心表示，參考國際文獻，吸菸或曾經戒菸者染疫後重症風險高，有納入重症高風險因子，可做口服藥物放寬使用條件。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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美國輝瑞藥廠研發新型冠狀病毒肺炎口服藥Paxlovid，獲得世界衛生組織WHO背書為尚未接種疫苗、年長者或免疫功能低下的新冠肺炎患者最佳選擇。

依據指揮中心原先規定，Paxlovid使用條件為「具任一風險因子，未使用氧氣且於發病 5 天內之≧12 歲且體重≧40公斤病人」。風險因子包括年齡≧65 歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(含高血壓)、慢性肺疾、BMI≧25(或 12-17 歲兒童/青少年BMI 超過同齡第 85 百分位)、其他影響免疫功能之疾病或已知重症風險因子者。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據前天新公布的診治指引中，經專家會議討論，重症高風險因子有調整，有限縮跟放寬，考量國際文獻，吸菸和曾戒菸者，染疫後重症風險是未曾吸菸者的1.5倍，風險增加50%左右，有納入重症高風險因子，可做口服藥放寬使用條件，而前一版高血壓也有列入，但是這一版拿掉，這次也有討論修訂BMI大於等於30。