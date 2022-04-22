快訊／北北基桃花高「高風險6縣市」醫院暫緩探病

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日指出，因應國內COVID-19疫情進入社區流行階段，為防範疾病於醫療機構傳播、保全醫療量能，即日(4月22日)起調整醫院探病管制措施，相關說明如下：

一、探病規定：

(一)臺北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣之醫院，除例外情形外，暫停探病。例外情形包括病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件；或急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；或其他因病情惡化、醫療處置需要或其他特殊原因等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意等情形。

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(二)其餘縣市之醫院除例外情形外，維持加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急者，得開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

二、其他規定：

(一)所有探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩(含家用快篩)自費篩檢陰性證明。

(二)若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天(含)以上」或「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」，得免除篩檢。

(三)探病者須不具COVID-19相關症狀、未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史，且進入醫院務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。為強化醫院感染管制，指揮中心籲請探病者儘速完成疫苗追加劑接種，並鼓勵探病者使用「臺灣社交距離APP」，民眾於進入醫院時，出示APP畫面，得免用其它實聯制措施，以保障自身及病人健康安全。另醫院相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。

▲指揮中心公布「6風險縣市」醫院暫停探病。（圖／指揮中心提供）