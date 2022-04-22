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13歲少女「懷孕就可離家」　他提供「小蝌蚪」抹手上結局超慘

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲台中陳男與網路上認識的13歲少女發生關係，經對方父母報警，台中地院依對未滿十四歲之女子為性交罪，處陳男徒刑3年6月。（示意圖／123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一陳姓男子透過交友軟體結識13歲的國中生萱萱（化名），進而成為男女朋友，不到2個月，兩人就在陳男住處發生關係，被萱萱父母發現，憤而報警。經台中地院審理，依對未滿14歲之女子為性交罪，處陳男徒刑3年6月。

判決書指出，陳男109年10月間透過交友軟體「探探」認識萱萱，進而交往。同年11月21日當天，萱萱由母親帶往一中街和陳男見面，為保障安全，萱母特地詢問陳男姓名電話，並待在中友百貨等兩人逛街完畢，結果透過手機定位發現女兒停在一個地方一、兩個小時，覺得奇怪，打電話通知萱父，萱父趕忙從大甲騎機車到台中沿街尋找，直到下午1時半才從電話聯絡上萱萱。

萱母翻看萱萱的手機對話，見萱萱傳給陳男「老公，那個好痛」、「你會介意我沒流血嗎？」等語，發現當日萱萱在陳男承租的套房裡和他發生關係，萱媽憤而報警，萱萱不願配合驗傷，和父母發生衝突，一度離家出走。

警詢時，萱萱表示曾告訴陳男年齡，陳男跟她說如果跟他發生關係就會娶她，因想袒護陳男，所以之前才否認有發生性行為。

陳男則辯稱，知道萱萱是國二生，但不知道她實際年齡，是萱萱要求去他家，他們沒有發生性關係。雖然萱萱在傳給陳男的LINE訊息上，有描述21日陳男打完手槍，是她自己「把冰箱上保險套裡面小蝌蚪抹手上...插入我裡面」，在日記上也描述，這樣做「懷孕就可以離開家了」，但台中地院比對萱萱的日記、Line對話及審理時所證述，發現有前後不一的矛盾，認為是事後編造之詞，且萱萱在第一次警詢和法院審理之證述，也明顯維護陳男，故判斷這些描述不足以作為支持陳男說法的證據。

台中地院認為，萱萱父母曾打電話給陳男，質問為何和萱萱發生關係，多次提及「你明知道她只有13歲」，陳男也回答「我知道」，顯然陳男知道萱萱的年齡，最後判決陳男犯行事證明確，依對未滿14歲之女子為性交罪，處陳男徒刑3年6月。

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