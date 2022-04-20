快訊／台中「毒蟲哥」帶26歲女開車衝撞！警連開4槍敲爆玻璃逮人

記者鄧木卿、鄒鎮宇／台中報導

台中市政府警察局第六分局員警20日晚間6時許巡邏時，發現58歲陳姓男子駕駛的自小客車行蹤可疑而上前盤查。沒想到，陳男拒檢逃逸還危險駕駛，警方追逐後朝引擎蓋射擊擊中水箱，並在車上查獲毒品，將車上的陳男及26歲李姓女子依毒品、妨害公務罪送辦。

▲台中一名陳姓男毒蟲拒檢又危險駕駛逃逸，被員警攔下。（圖／翻攝爆料公社）



警方表示，中市警第六分局西屯所員警巡經西安街277巷、文華路138巷口，發現一輛自小客車形跡可疑，立刻攔下盤查。不料，陳男看到員警後立刻加速逃逸，看到員警對空鳴槍5槍都不停，逼得員警朝引擎蓋水箱射擊4槍，這才讓車輛故障，停在環中路、廣福路口。

▲▼員警連開4槍射擊水箱，讓車輛無法行駛。（圖／記者鄧木卿翻攝）



員警示意陳男下車，但車上的陳男及李女都不配合，因此員警立刻徒手破窗，將陳男拉下車逮捕，經查男子為桃園地檢署發布之毒品通緝犯，並於車上查獲3包海洛因毒品及吸食器，除將陳男依法解送歸案，並依毒品、妨害公務罪嫌移送偵辦。

中市警第六分局長蔡元戎表示，警方為守護民眾安心生活的環境，展現強力打擊、掃蕩犯罪的決心，只要敢在台中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡，台中的治安絕對不容挑戰和破壞。

▼車上查獲3包海洛因毒品及吸食器。（圖／記者鄧木卿翻攝）



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