　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中「毒蟲哥」帶26歲女開車衝撞！警連開4槍敲爆玻璃逮人

記者鄧木卿、鄒鎮宇／台中報導

台中市政府警察局第六分局員警20日晚間6時許巡邏時，發現58歲陳姓男子駕駛的自小客車行蹤可疑而上前盤查。沒想到，陳男拒檢逃逸還危險駕駛，警方追逐後朝引擎蓋射擊擊中水箱，並在車上查獲毒品，將車上的陳男及26歲李姓女子依毒品、妨害公務罪送辦。

▲▼台中毒蟲帶26歲女開車衝撞！警「連開4槍」敲爆玻璃逮人。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中一名陳姓男毒蟲拒檢又危險駕駛逃逸，被員警攔下。（圖／翻攝爆料公社）

警方表示，中市警第六分局西屯所員警巡經西安街277巷、文華路138巷口，發現一輛自小客車形跡可疑，立刻攔下盤查。不料，陳男看到員警後立刻加速逃逸，看到員警對空鳴槍5槍都不停，逼得員警朝引擎蓋水箱射擊4槍，這才讓車輛故障，停在環中路、廣福路口。

▲▼台中毒蟲帶26歲女開車衝撞！警「連開4槍」敲爆玻璃逮人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼員警連開4槍射擊水箱，讓車輛無法行駛。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中毒蟲帶26歲女開車衝撞！警「連開4槍」敲爆玻璃逮人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

員警示意陳男下車，但車上的陳男及李女都不配合，因此員警立刻徒手破窗，將陳男拉下車逮捕，經查男子為桃園地檢署發布之毒品通緝犯，並於車上查獲3包海洛因毒品及吸食器，除將陳男依法解送歸案，並依毒品、妨害公務罪嫌移送偵辦。

中市警第六分局長蔡元戎表示，警方為守護民眾安心生活的環境，展現強力打擊、掃蕩犯罪的決心，只要敢在台中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡，台中的治安絕對不容挑戰和破壞。

▼車上查獲3包海洛因毒品及吸食器。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中毒蟲帶26歲女開車衝撞！警「連開4槍」敲爆玻璃逮人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻
爬山採蘑菇分好友！6人中毒「1人全身換血4次 」　醫見品種嚇
公司出怪招！他下班被要求傳手機電量截圖　網一招秒解
天王到你家／突襲天后溫嵐！　「簽名海報」笑話曝…全場笑翻
快訊／陳雅琳隔離中現身「視訊道歉」　嚴肅扛起華視誤報錯誤！
快訊／台中「毒蟲哥」帶26歲女開車衝撞！警連開4槍敲爆玻璃逮
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒試床」　相視一笑互動閃爆
金山小編過勞猝死國賠遭拒　新北市府回應了
前台大醫1圖曝「確診海嘯」網狂抖　兒童疫苗政策問題難倒他
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中「毒蟲哥」帶26歲女開車衝撞！警連開4槍敲爆玻璃逮人

金山小編「月加班100小時」過勞猝死國賠遭拒　新北：自願加班

逼前女友「欠債肉償」卻不舉　噁男「15分鐘軟2次」結局很慘

快訊／中油大林廠爆命案　潛水作業員下海7分鐘詭異亡

女會計師冒名簽票借500萬　他信了1句「我來處理」結果房子被法拍

噁校長藉口擦藥、按摩...8次猥褻國小女童　地點遍及辦公室、看台

桃園男睡網咖遭臨檢　一查竟是「5條通」當場傻了

2兄弟咖啡店前抽菸　陌生男拿傘+美工刀攻擊！弟弟下顎濺血

治好新冠就付3千萬！「超有錢」乾女兒誆確診　貴婦被坑511萬

美女大學生衝超商買點數圓星夢　險遭騙...警霸氣喊：我保護妳

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

手術後狂被問變性能懷孕嗎 跨性別正妹：Baby住胃壁？

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

快訊／台中「毒蟲哥」帶26歲女開車衝撞！警連開4槍敲爆玻璃逮人

金山小編「月加班100小時」過勞猝死國賠遭拒　新北：自願加班

逼前女友「欠債肉償」卻不舉　噁男「15分鐘軟2次」結局很慘

快訊／中油大林廠爆命案　潛水作業員下海7分鐘詭異亡

女會計師冒名簽票借500萬　他信了1句「我來處理」結果房子被法拍

噁校長藉口擦藥、按摩...8次猥褻國小女童　地點遍及辦公室、看台

桃園男睡網咖遭臨檢　一查竟是「5條通」當場傻了

2兄弟咖啡店前抽菸　陌生男拿傘+美工刀攻擊！弟弟下顎濺血

治好新冠就付3千萬！「超有錢」乾女兒誆確診　貴婦被坑511萬

美女大學生衝超商買點數圓星夢　險遭騙...警霸氣喊：我保護妳

風太大跌倒！台中男遭火車撞擊手斷了　影響9列次2300人

因應疫情全中運延期選手受影響　 體育署升學配套方案出爐

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網：根本大學生

中美國防部長通話　魏鳳和：台灣屬於中國「堅決維護主權」

開水小姐網購「激辣開胸衣」　一穿上F球直接掉出：會被警察抓走

特斯拉「電動皮卡」台灣開放下訂！付3000元優先當Cybertruck車主

郭台銘續列鴻海候選董事、3大老將未獲提名　獨董占比將逾5成

爬山採蘑菇分好友！6人中毒「1人全身換血4次 」　醫見品種嚇壞

快訊／陳雅琳隔離中現身「視訊道歉」　嚴肅扛起華視誤報錯誤！

中信育樂董事長陳國恩　出任中華籃協副理事長

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

社會熱門新聞

開毒趴驚見「魔神仔」附身　5男女衝宮廟驅邪全被抓

女大生被撿屍　醒來吐5字被誣兩情相悅

10年輕男女玩爛台東民宿　他直接尿在戲水池

找小王開發愛的體位！人妻嗨到發抖　夫見對話綠炸

新北男墜10樓亡…驚見PCR陽性

狼兄見表弟和女友親熱　硬上閨蜜下場慘了

已婚、接客遭揭發　她屁股紋奴字苦求再包養

富商500萬包養SWAG女優　她竟已婚還賣淫涉仙人跳

獨／738萬買愛馬仕包全假　女董座開告結局超崩潰

陸籍女大生來台北夜店　被公關撿屍唬：會疼妳

台南女高中生「黑暗畢旅3天」！大學生領隊性騷6人

丈夫偷吃正宮告小三！台北法官判她敗訴

即／／中油大林廠爆命案　潛水作業員詭異亡

快訊／高雄聖功醫院竄火！急疏散30名臥床病患

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

快訊／放棄清零！柯文哲宣布：北市今起「不公布足跡、細胞簡訊」

台鐵勞動節　退票免手續費

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

孫協志爆求婚小10歲女友夏宇童！

本土+2386「分佈21縣市」！新北822例最多

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

快訊／第四劑疫苗拍板！年長者、免疫力不佳優先打

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

更多

最夯影音

更多
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面