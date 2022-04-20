2歲重症童「等2小時才送醫」錯失救命時間　陳時中：會加強行政效率

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

新北1名2歲男童19日不幸因染疫病逝，值得注意的是，該名男童父母撥電話尋求後送竟被踢皮球，等了2個小時才送醫治療，引發外界質疑送醫指引有問題，導致男童錯過黃金救援時間。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午被問及此事時表示「兒童相關部分下午會開專家會議，會儘量把行政效率提升。」

該名男童父親在13日確診，當晚男童和6歲姐姐開始發燒，快篩後分別為陰性、陽性，2人燒到14日上午，其母親自行到醫院做PCR及拿退燒藥，並在下午5時42開始打電話向衛生局、1922求助。

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男童父親表示，他們至少打了10多通電話給衛生所，只有2通有接起來，但對方稱忙，要上網填寫表單才處理，打給1922、119也都說要向衛生局聯繫，不斷被踢皮球，直到晚間7時才派出救護車。相關消息一出，讓不少人質疑送醫流程有問題，恐因此導致男童錯失黃金救命時間。

對此，陳時中今上午出席立法院社會福利衛環委員會時回應「兒童部分下午會召開專家會議討論，也會盡量提升行政效率。」

另外，指揮中心昨（19）日深夜公布「COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助」資訊，開放輕症居隔的確診者可透過同住親友接送，或自行駕車、步行前往醫院，可謂是「2歲男童條款」。