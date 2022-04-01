為愛築夢新台灣　義大利主廚攜手愛妻打造披薩夢

▲義大利的新住民主廚布札諾為愛來台，與妻子攜手推出道地義大利披薩 。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鬧區靠近早安公園的巷弄內，近期悄悄的出現一間正統的義式披薩屋，來自義大利的新住民主廚布札諾，在澳洲進修廚藝時認識臺籍太太，追隨愛情來到臺灣。對披薩的堅持與敏銳味覺，希望將正統拿坡里披薩文化帶給臺灣的朋友，來臺後短短半年就與太太一起開啟這間披薩屋，讓民雄地區熱愛披薩的饕客大快朵頤，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站特別前往訪視，推廣新住民多元美食文化。

▲義大利的新住民主廚布札諾為愛來台，與妻子攜手開披薩店 。（圖／移民署提供）

布札諾表示，拿坡里披薩在2017年被列入無形世界文化遺產，正統的拿坡里披薩，不論是火候及麵團都要遵守嚴格的規範，夫妻倆為了創業，還從義大利運送專業的窯烤爐來臺，希望帶給民眾最道地的拿坡里披薩。太太周竹萱表示，先生除了對披薩有自己的堅持，他也推薦義式香腸，有別於市面上的現成品，特別指定肩膀肉請市場豬肉攤幫忙新鮮製作，肉攤曾建議他使用臺灣口味習慣的五花肉，但先生還是堅持使用肩膀肉，十分道地，目前店內客群以民雄鄰近大學生居多，他們還規劃開設YouTube頻道介紹義大利的文化及美食，希望可以透過網路推廣義式文化給更多臺灣人知道。

▲新住民布札諾太太周竹萱表示，先生來自義大利熱那亞，當地以香料聞名，地圖將缽作為該區的代表 。（圖／移民署提供）

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，目前在嘉義縣居留的義大利外僑只有5人，在非都會區的民雄鄉，要吃到義大利主廚製作的道地披薩相當不容易，布札諾與太太的披薩屋為民雄地區帶來異國文化傳統美食，除了看到新住民在臺灣創業築夢外，也期待更多新住民像布札諾一樣，發揮個人專長，為臺灣增添更多不同文化與美食的元素。