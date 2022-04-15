詐助理費供養師父、修手機、付兒學費　中市議員冉齡軒被起訴

▲台中市議員冉齡軒。（圖／截取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

國民黨籍台中市議員冉齡軒涉嫌詐領助理費案，台中地檢署查出她任內先後共詐領148萬餘元，其中半數用來服務費開銷，另一半的74萬餘元卻用於她個人或家人開銷，包括供養佛教師傅、匯款給在大陸念書的兒子、支付私人手機維修費用等，冉不否認支出細項事實，但否認貪污犯意，主張「大水庫理論」，檢察官不接受其辯詞，今日依違反貪污治罪條例將她起訴；台中地院法官審理後，裁定以冉70萬元交保，並限制出境。

起訴書指出，冉齡軒（55歲）2018年12月起就任第三屆台中市議員，任期至2022年12月25日，邱姓丈夫（60歲）經營葬儀社，冉將葬儀社的李姓員工充當人頭助理，從2018年12月至2019年2月，詐領助理費與年終獎金共8萬4064元；冉也涉嫌浮報張姓、葉姓、劉姓、詹姓、冉姓、劉姓及2名廖姓等助理的月薪，將每月實際最低薪資1萬至4萬元不等，向市議會申報月薪2萬5千至7萬元不等，待助理從市議員拿到每月匯款後，再將差額繳回服務處，交由葉姓女助理保管。

另外，林姓助理於2019年2月底離職，冉卻偽造文書，持續向市議會申報薪水，冉將此部分的2萬8907元挪為己用或服務處開銷。

檢方查出，冉共詐得148萬餘元，半數用於服務處開銷，半數則用來私人支出，包括兒子到北京念書的生活費、聘請清潔人員打掃自己名下私人佛堂、香油錢、司機車禍和解金，還有冉自己修手機、裙子、買充電器，甚至兒子到高雄出遊的停車費，皆是來自詐領的助領費，私用的部份合計達72萬餘元。

檢察官認為，冉齡軒將助理繳回的差額，挪作私用，已構成違法；冉不否認上述事實，但她認為並無貪污違法，主張大水庫理論，即每名議員每月的助理費上限是24萬元，她將其滿報，再將這筆補助費用自己分配。檢方不接受冉的辯詞，將冉齡軒夫妻、葉姓女助理依貪污治罪條例中的利用職務詐取財物、偽造文書罪起訴，其他助理則依偽造文書罪起訴。

冉齡軒2月17日遭台中地院裁定羈押至今，檢方將她起訴後，今日上午移審至台中地院，法官下午進行審理，5時許裁定冉以70萬元交保，並限制出海出境。