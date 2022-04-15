　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐助理費供養師父、修手機、付兒學費　中市議員冉齡軒被起訴

▲台中市議員冉齡軒。（圖／翻攝自臉書）

▲台中市議員冉齡軒。（圖／截取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

國民黨籍台中市議員冉齡軒涉嫌詐領助理費案，台中地檢署查出她任內先後共詐領148萬餘元，其中半數用來服務費開銷，另一半的74萬餘元卻用於她個人或家人開銷，包括供養佛教師傅、匯款給在大陸念書的兒子、支付私人手機維修費用等，冉不否認支出細項事實，但否認貪污犯意，主張「大水庫理論」，檢察官不接受其辯詞，今日依違反貪污治罪條例將她起訴；台中地院法官審理後，裁定以冉70萬元交保，並限制出境。

起訴書指出，冉齡軒（55歲）2018年12月起就任第三屆台中市議員，任期至2022年12月25日，邱姓丈夫（60歲）經營葬儀社，冉將葬儀社的李姓員工充當人頭助理，從2018年12月至2019年2月，詐領助理費與年終獎金共8萬4064元；冉也涉嫌浮報張姓、葉姓、劉姓、詹姓、冉姓、劉姓及2名廖姓等助理的月薪，將每月實際最低薪資1萬至4萬元不等，向市議會申報月薪2萬5千至7萬元不等，待助理從市議員拿到每月匯款後，再將差額繳回服務處，交由葉姓女助理保管。

另外，林姓助理於2019年2月底離職，冉卻偽造文書，持續向市議會申報薪水，冉將此部分的2萬8907元挪為己用或服務處開銷。

檢方查出，冉共詐得148萬餘元，半數用於服務處開銷，半數則用來私人支出，包括兒子到北京念書的生活費、聘請清潔人員打掃自己名下私人佛堂、香油錢、司機車禍和解金，還有冉自己修手機、裙子、買充電器，甚至兒子到高雄出遊的停車費，皆是來自詐領的助領費，私用的部份合計達72萬餘元。

檢察官認為，冉齡軒將助理繳回的差額，挪作私用，已構成違法；冉不否認上述事實，但她認為並無貪污違法，主張大水庫理論，即每名議員每月的助理費上限是24萬元，她將其滿報，再將這筆補助費用自己分配。檢方不接受冉的辯詞，將冉齡軒夫妻、葉姓女助理依貪污治罪條例中的利用職務詐取財物、偽造文書罪起訴，其他助理則依偽造文書罪起訴。

冉齡軒2月17日遭台中地院裁定羈押至今，檢方將她起訴後，今日上午移審至台中地院，法官下午進行審理，5時許裁定冉以70萬元交保，並限制出海出境。

►816元！跟謝祖武睡一樣的枕頭

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
直擊／防疫保單「排隊潮再現」！　長長人龍畫面曝光
本土破千+1209！　「全台足跡」懶人包一次看
男星外遇3女！搞大小三肚子再逼墮胎：我老婆會告妳
宜蘭曝16人確診足跡　麥當勞、羅東夜市、7-11、全聯、影城
虛擬貨幣500人餐會爆確診！「在場藝人」完整名單曝
入夜瞬間掉10度　「溼→乾時程」出爐！
這縣市開第一槍！宣布「不全面篩檢」　醫療量能近臨界點
16歲少女遭俄軍性侵爆頭亡　爸媽崩潰：指甲被拔光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

哥哥勒死中風弟再自殘　留8字遺書「真的累了不要救我」

詐助理費供養師父、修手機、付兒學費　中市議員冉齡軒被起訴

六都警界首例！高雄某3線1警官確診　市警局緊急調派人力支援

屏東3歲女童摔落樓梯亡！真相是繼父把她打死　生母明知竟裝傻

72歲嬤真的不是三寶！38秒踩5次煞車被檢舉　法官撤罰原因曝

紅線違停開車門買飲料闖禍！騎士閃避「回頭看」　高速撞死路人

白牌司機性侵害懷孕遭私刑！　17歲少女火速赴警局提告

超狂人妻認了連續偷吃2小王　綠帽夫狀告求償竟都吞敗有夠慘

兄妹檔車手「飯店連住11天」　1日金流2百萬...辯：做薪轉證明

80歲翁誤踩油門狂衝向路邊　9機車保齡球式「全倒」

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

小貨車過彎「棺材整副滑出」　掉路中超驚悚！後車全嚇歪

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

5566 20週年開唱有望「完整體」　小刀已留時間...孫協志和王少偉聊了！

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

哥哥勒死中風弟再自殘　留8字遺書「真的累了不要救我」

詐助理費供養師父、修手機、付兒學費　中市議員冉齡軒被起訴

六都警界首例！高雄某3線1警官確診　市警局緊急調派人力支援

屏東3歲女童摔落樓梯亡！真相是繼父把她打死　生母明知竟裝傻

72歲嬤真的不是三寶！38秒踩5次煞車被檢舉　法官撤罰原因曝

紅線違停開車門買飲料闖禍！騎士閃避「回頭看」　高速撞死路人

白牌司機性侵害懷孕遭私刑！　17歲少女火速赴警局提告

超狂人妻認了連續偷吃2小王　綠帽夫狀告求償竟都吞敗有夠慘

兄妹檔車手「飯店連住11天」　1日金流2百萬...辯：做薪轉證明

80歲翁誤踩油門狂衝向路邊　9機車保齡球式「全倒」

本土疫情燒不停　竹縣46家住宿式機構全面禁訪持續延長

戴資穎5月出征國際賽　坦言「染疫恐是遲早的事」

內行人才知道的夕陽觀賞祕境　淡水六塊厝漁港還有廣闊迷人的沙灘

台灣大車隊攜手蝦皮購物　打造免運狂購節獨家小橘車

哥哥勒死中風弟再自殘　留8字遺書「真的累了不要救我」

《侏羅紀世界》兩代元老同堂「史詩最終章」　布萊絲看到恐龍就哭

汪小菲爆「復合張穎穎」出遊照被抓包！　網湧入狂問…張蘭回應了

謝忻被cue「有跟阿翔一起看阿妹嗎」　公開截圖嗆爆：看不懂文字？

出團遊須打3劑　品保協會：針對無特定對象散客團

史上最硬教召傳傷員？十軍團少將副指揮官跌進散兵坑　陸軍：無大礙

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

高雄娛樂場所開工！爆乳妹露辣腿排隊快篩

男「網路吃到飽」遭降速9成　怒告台灣之星

台南球棒隊私刑　白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕

白牌司機性侵遭私刑　17歲少女赴警局提告

快訊／白牌司機撿屍「17歲少女」懷孕　台南私刑球棒隊落網

台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

北車女子驚悚墜落月台　臥軌畫面曝光

即／台61線4車撞一團！1車燒成火球　一度全線封閉

停車被開10元收費單　他爆氣狂追開單員

成大博士「校內煉毒」！學生抱怨研究室傳惡臭

「八號分機」擄人勒贖殺人重犯　高雄落網

綁匪要不到1500萬　捆車上潑油燒死肉票

即／彰化兄弟吵架釀1死1命危　哥送醫搶救中

更多熱門

相關新聞

蛇蠍人妻弒夫詐領保險金！曾與多男假結婚

蛇蠍人妻弒夫詐領保險金！曾與多男假結婚

南韓一對夫妻曾於2019年6月30日前往京畿道加平郡龍沼溪谷戲水，人妻李恩海（이은해，音譯）明知丈夫尹某（尹尚燁，윤상엽）怕水、不諳水性，卻還是在日落後慫恿其從4公尺高的瀑布一躍而下，最後導致溺死。如今，該起案件再度獲得南韓社會高度關注，李恩海更被爆料過去曾與多名男子假結婚。

快訊／嘉義鹿草鄉長涉圖利　檢諭令15萬元交保

快訊／嘉義鹿草鄉長涉圖利　檢諭令15萬元交保

蛇蠍人妻弒夫詐保！前2任男友竟也巧合慘死

蛇蠍人妻弒夫詐保！前2任男友竟也巧合慘死

嘉市議員戴寧再度聲請具保停押遭駁

嘉市議員戴寧再度聲請具保停押遭駁

有人誤導檢調！林穎孟：沒有將任何一毛助理費放入自己口袋

有人誤導檢調！林穎孟：沒有將任何一毛助理費放入自己口袋

關鍵字：

冉齡軒詐領助理費交保

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不遠了？　專家給答案

快訊／單日破千！今本土狂燒1209例、另增境外移入75例

班長太帥　女兵當小三自PO擁吻照慘了

快訊／徐小可直播爆哭！阿Ben「我們為什麼不能說實話」

要求打滿三劑場所增！4/22起24場域工作者

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

全台619家診所可領「公費家用快篩」　完整名單一次看

即／桃園本土確診100+　龜山科技廠逾百移工確診

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

陳時中被嗆「練肖話」戰火延燒黃鐙輝！

《全明星》粿粿懷孕上圍激增！

快訊／確診破千例？指揮中心14:00記者會

起底豆花妹「14年前打工舊照」！

更多

最夯影音

更多
4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面