輝瑞口服藥下週再到貨1萬多人份！　指揮中心公布庫存：充足

▲指揮中心4/15記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情持續創高峰，今天單日確診達到1209例，針對藥物儲備的部分，指揮官陳時中今（15）日表示，昨天輝瑞口服藥抵達4100人份，下週還有1萬多人份，第二季30萬人份，相關準備充足。

單日確診破千，除了北北基桃四縣市之外，花蓮、高雄今起也納入高風險縣市，陳時中坦言，現在疫情發展一定要接受「會有一波比較大的染疫」，前一段時間各國經驗來看，最重要不是疫情規模大小，而是防疫能力的高低，這裡面可分三個層面，疫苗、藥物整備、輕症分流。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藥物方面，陳時中表示，輝瑞口服藥Paxlovid昨天到貨4100人份，下週還會有1萬多人份抵台，至於第二季則有30多萬人份的準備。

至於目前的使用與庫存， 疫情監測組組長周志浩表示，口服藥還有13700人份，過去這段時間僅使用230人份，數量看起來充足。

指揮中心11日公布，10日已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份藥物將於今(2022)年第二季前運抵國內，以因應疫情控制需求。

考量口服藥物較針劑具有使用便利性之優勢，符合現行輕重症分流、居家照護之防疫模式需要，同時參考先進國家之口服藥物儲備情形，因此採購國內總人口3%數量之口服藥物，共70萬人份，其中35萬人份將於今年第二季前到貨，另35 萬人份採開口式合約。