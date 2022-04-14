防國小幼兒園疫情大爆發　全教產籲12歲以下學童公費快篩

▲全教產呼籲教育部馬上提供公費快篩試劑給12歲以下學童，確保校園安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部前（12日）天宣布放寬校園停課標準，但由於12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，引發家長擔憂並批評教育部「不管孩子死活」，全教產今天（14日）指出，12歲以下兒童沒打疫苗，一旦確診，傳染速度恐無法控制，呼籲教育部應馬上提供公費快篩試劑給12歲以下學童，確保校園安全。

過去2名學生確診就全校停課規定，被家長抱怨太嚴格，教育部宣佈放鬆停課標準，學校有1/3以上或10個班級確診，全校停課10天，但仍有家長認為，但陸續有家長與教育團體反應，12歲以下學童沒打疫苗，最新停課標準太寬鬆，留言灌爆教育部臉書，包括雲林縣等多個縣市公開表示，不跟進教育部針對12歲以下學童的停課標準。

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▲教育部最新停課標準過寬鬆而引起反彈，至少三個縣市首長表態不跟進。（圖／記者許靖騏攝）

全國教育產業總工會（全教產）今天也表示，教育部公布的最新停課標準過寬鬆而引起反彈，至少三個縣市首長表態不跟進，而主因是12歲以下兒童完全沒打疫苗，一旦確診，其傳染速度恐無法控制。

全教產指出，在去年開學前，教育部規定學校工作人員進入校園前，應完成疫苗第一劑接種且滿14日，或首次服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗，如今12歲以下學生沒打疫苗，目前只有透過快篩來防堵疫情擴散，而且至少每7天進行1次抗原快篩，嚴重地區甚至要日日快篩。

由於快篩費用對家長是一大筆負擔，全教產認為，應該由政府全額補助，教育部去年以一名學生100元預算，設算經費給地方及學校以購買用餐隔板、快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等防疫物資，如今經費應已用罄，呼籲教育部應迅速補充設算經費給予地方及學校，提供公費快篩給予12歲以下學生，讓家長放心，學生也可安心上學。