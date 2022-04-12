社交距離App上週只增10萬人下載　指揮中心：離目標還差600萬

記者嚴云岑／台北報導

本土確診人數飆升，匡列疫調恐難及Omicron傳播速度，指揮中心將推廣社交距離APP取代簡訊實聯制，資訊組組長簡宏偉表示，社交距離APP是協助民眾自我管理，推出至今已有689萬下載人次，比上週增加10萬次，距離目標1300萬人次尚有600萬人次缺口。

指揮中心今（12）日公布「臺灣社交距離APP」初步規劃，已優化實聯制措施等相關功能，民眾只要開啟藍芽功能，就能收到確診者接觸提醒，鼓勵民眾儘速下載；另建議市場、餐廳、遶境、演唱會等場域優先使用。

簡宏偉表示，台灣社交距離APP功能優化是協助民眾做自我管理，不需要登記或註冊，安裝後也不會啟動GPS，整體隱私保護參考歐盟規定，不會主動蒐集民眾個資。下載民眾若確診，上傳資料也會予以亂碼處理，但為了防止濫用，上傳資料後，會再與指揮中心比對，並給予一組認證碼，資料將在手機內儲存14天，透過該方式協助民眾自我管理。

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簡宏偉提到，社交距離APP推廣目標為1300萬次，佔總人口6成，15~64歲族群的8成，無法安裝者可以沿用實聯制。他另提到，社交距離APP最好的使用場所，就是多人進入場域，包括市場、演唱會、宗教遶境等活動，透過APP就可讓民眾知道是否有風險存在。