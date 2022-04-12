「所有廠區、所有產能都滿載！」 台灣晶圓女王：目前看不到產能過剩

圖文／今周刊

全球第三大、台灣最大矽晶圓生產商環球晶圓（6488）副總經理陳偉文下午在櫃買中心法說會上表示，矽晶圓市場需求持續暢旺，使得環球晶「所有廠區、所有產能都滿載」。

受惠營收增加、平均售價居高、產品組合改善及成本控制得宜，2021年環球晶營收年增10.4%至611億元台幣，再創歷史新高；

同期營業毛利率也奔上38.1%，創下年度歷史次高紀錄，若以季度來看去年第四季衝上41.3%，同樣改寫歷史新高。

董事長徐秀蘭回答法人提問時則表示，矽晶圓市場看不到產能過剩，特別是在12吋晶圓的部分，但環球晶不會盲目擴產，只有確定拿到規劃新產能80%以上的客戶長約，才會真正擴產。

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全球大擴產 但啟動前要先滿足「這條件」

晶圓代工產業是否可能在下半年到2023年出現供過於求，近期出現了市場雜音。

對此徐秀蘭今（11）日在櫃買中心線上法說會QA時段中表示，環球晶近期宣佈了1000億台幣的擴產計畫，將在亞洲、歐洲及美國同步擴產，但擴產「只在客戶有長期需求或承諾，我們拿到LTA（長期合約）才會擴建」。

在新廠選址上，環球晶將秉持三個條件，第一是客戶意見，包括運輸成本及風險；第二是生產成本是否有競爭力；第三是是否有當地國家的支持。

對於整體矽晶圓產業是否有供過於求的風險，她認為「現在看不到產能過剩，這一波環球晶擴產與市場需求是一致的」。

烏克蘭戰事衝擊 恐致今年汽車減產上百萬輛

對於整個半導體產業，徐秀蘭認為，市場需求熱絡將延續至2022年底之後，「能見度非常高，這是有根據的」，且全球經濟復甦力道、新冠肺炎疫情、記憶體產業持續擴產，以及智慧手機銷量等因素，都將持續推動晶圓產業成長。

其次，部分電子元件的交貨時間將延後至2023年，惟晶片短缺狀況可望在2~3年後修正。

但她也提到，晶片短缺多時的車用半導體市場，可望在今年恢復正常供需水準，但烏克蘭戰事來更多變數，「有可能造成今年全球汽車減產數十萬輛，或少了百萬輛也有可能」。

產業研究機構IHS Markit統計，2021年全球汽車產量年增1.3%至7910萬輛，其中歐洲生產1624萬輛，佔比20%，以產量來看僅次於大中華的2555萬輛，位居全球第二位。

終端需求偏弱+國際情勢緊張 Q2晶片供給吃緊可望舒緩

產業研究機構TrendForce今發表整體電子產業的第二季展望，其中在晶圓代工方面，受到半導體設備交期延長影響，在今年第一季新增產能有限的情況下，整體晶圓代工產能利用率持續滿載，尤其成熟製程（1Xnm~180nm）生產的元件長短料狀況仍然存在。

展望第二季，全球晶圓產能增幅仍有限，但因終端產品需求疲弱，加上國際情勢持續緊張、中國因近期疫情擴散採強行封控等事件，使先前受到產能排擠的晶片，讓供應鏈有機會取得較充足供給。

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