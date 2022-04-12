人夫拚工作養家20年！村里瘋傳妻子八卦　他一驗崩潰：3孩都非親生

▲人夫大多時間都在外地工作，20年來鮮少回家，近日發現老婆外遇、3個小孩都非親生。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸法律節目《今日說法》日前報導一則案例，一名人夫與妻子結婚20年，為了賺錢養家，大多時間都在外地工作，不料近期家鄉瘋傳他的妻子外遇，他調查後發現老婆真的有「小王」，甚至養育多年的3名孩子全都不是親生的，讓他情緒崩潰。

根據《今日說法》報導，人夫向節目求助，他與老婆結婚20年，多數時間都在外地工作，只為了五口之家的幸福，直到最近聽到家鄉的人傳言他的妻子有外遇，才發現老婆真的有小王，帶養育多年的2兒1女做親子鑑定，結果都與他沒有血緣關係，「我該怎麼面對妻子的背叛和這個遲來的真相……」。

他說，名下房子是他工作賺錢蓋的、土地是繼承父親的遺產，妻子在婚姻期間無工作，「我能要求妻子與她所生3個子女淨身出戶、遷出戶口，和他們斷絕一切關係嗎」、「能提告妻子，要求其賠償20年來的精神損失、撫養子女的費用，並給我一定情感補償？」

▲律師表示，人夫可以提出離婚訴訟，要求精神損害等各種賠償。（圖／翻攝自微博）

對此，《今日說法》律師李琳表示，人夫可以提出離婚訴訟，要求女方賠償子女撫養費用、不分財產及要求精神損害賠償，也可以主張女方應返還撫養費，具體賠償金額，法院會依據雙方過錯程度酌情判定，至於戶口遷移非法院受理範圍，應依照法律、政策，由雙方自行去相關部門辦理。

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